[分集劇情]《Again My Life》收視率再升高破10％！李準基錯估情勢助長惡勢力、金智恩將捲入風暴中（EP9－10） McQueen STUDIO三部網漫推薦──《秘密關係》、《明天也是上班日！》、《水男孩──好想談戀愛！》

[有雷]《Again My Life》李準基的復仇大計縝密又精彩，其身不正的前輩與學長都將被一一剷除，而在他路見不平搭救了一位遇襲的女子時，竟意外結識了在國會中唯一與趙泰燮對立的黃真龍議員，他的復仇戰線將從檢察廳延伸到國會，只是道高一尺魔高一丈，趙泰燮勢力仍持續壯大中。

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《Again My Life》金熙宇（李準基飾）在檢察署內部得到高層信任站穩腳步後，更被授權調查前輩張一炫的收賄案，雖然次長金錫勳只想做做樣子假調查，暗地裡聯合崔康鎮（金鎮祐飾）檢察官想陷害金山來的廳長全石圭。沒想到被金熙宇搶先一步在記者會上公開簡報，金錫勳雖接到上級斥責的電話，但卻贏得了人民聲望，可望成為下一屆檢察總長，終於決心切割張一炫。



張一炫被拘留卻不甘寂寞，要金熙宇把他的學弟崔康鎮也抓來。金熙宇瞄準的是崔康鎮的父親，其經營大型娛樂公司卻涉嫌諸多不法行為，金熙宇委託好友金圭麗調查，透過被崔康鎮欺騙感情的演員趙潤雅得知內幕。不過崔康鎮透過趙泰燮的幫忙，讓檢方苦無證人，而協助父親公司逃避調查。



金熙宇夜間搭救了一位遇襲的女子，沒想到正是黃真龍議員的女兒，也曾是好友金韓美（金栽經飾）的家教學生，韓美引薦金熙宇與議員認識，黃議員與趙泰燮是對立的，金熙宇請他「務必先揪出身邊的內賊」。不久後黃議員身邊所有人都離開投奔趙泰燮陣營。



於是金熙宇給了黃議員一份高官子女逃避兵役或是接受性賄賂的名單，他也在國會直接公開，使得一堆人全部都到趙泰燮家門口去下跪求庇護。原本想讓國民們了解國會議員的腐敗，不過金熙宇與黃議員此舉卻反而助長了趙泰燮在國會的勢力，有把柄的人紛紛求他協助，而真正到了金熙宇手上被要求徹查的名單中，只剩下一些較無影響力的小議員。



原本擔心與兄弟感情不好而不願意介入天下集團公司經營權的金熙雅（金智恩飾），由於父親病情逐漸加重，加上趙泰燮已經開始介入天下集團，於是熙雅而答應了父親來輔佐兄弟經營，不過的確遇上了她擔心的狀況，哥哥即將聽從趙泰燮的指示，而趙泰燮的下一個目標也就是金熙雅。金熙宇是否能阻止這樣的危機？



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