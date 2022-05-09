[分集剧情]《Again My Life》收视率再升高破10％！李准基错估情势助长恶势力、金智恩将卷入风暴中（EP9－10） McQueen STUDIO三部网漫推荐――《秘密关系》、《明天也是上班日！》、《水男孩――好想谈恋爱！》

[有雷]《Again My Life》李准基的复仇大计缜密又精彩，其身不正的前辈与学长都将被一一铲除，而在他路见不平搭救了一位遇袭的女子时，竟意外结识了在国会中唯一与赵泰燮对立的黄真龙议员，他的复仇战线将从检察厅延伸到国会，只是道高一尺魔高一丈，赵泰燮势力仍持续壮大中。

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《Again My Life》金熙宇（李准基饰）在检察署内部得到高层信任站稳脚步后，更被授权调查前辈张一炫的收贿案，虽然次长金锡勋只想做做样子假调查，暗地里联合崔康镇（金镇佑饰）检察官想陷害金山来的厅长全石圭。没想到被金熙宇抢先一步在记者会上公开简报，金锡勋虽接到上级斥责的电话，但却赢得了人民声望，可望成为下一届检察总长，终於决心切割张一炫。



张一炫被拘留却不甘寂寞，要金熙宇把他的学弟崔康镇也抓来。金熙宇瞄准的是崔康镇的父亲，其经营大型娱乐公司却涉嫌诸多不法行为，金熙宇委托好友金圭丽调查，透过被崔康镇欺骗感情的演员赵润雅得知内幕。不过崔康镇透过赵泰燮的帮忙，让检方苦无证人，而协助父亲公司逃避调查。



金熙宇夜间搭救了一位遇袭的女子，没想到正是黄真龙议员的女儿，也曾是好友金韩美（金栽经饰）的家教学生，韩美引荐金熙宇与议员认识，黄议员与赵泰燮是对立的，金熙宇请他「务必先揪出身边的内贼」。不久后黄议员身边所有人都离开投奔赵泰燮阵营。



於是金熙宇给了黄议员一份高官子女逃避兵役或是接受性贿赂的名单，他也在国会直接公开，使得一堆人全部都到赵泰燮家门口去下跪求庇护。原本想让国民们了解国会议员的腐败，不过金熙宇与黄议员此举却反而助长了赵泰燮在国会的势力，有把柄的人纷纷求他协助，而真正到了金熙宇手上被要求彻查的名单中，只剩下一些较无影响力的小议员。



原本担心与兄弟感情不好而不愿意介入天下集团公司经营权的金熙雅（金智恩饰），由於父亲病情逐渐加重，加上赵泰燮已经开始介入天下集团，於是熙雅而答应了父亲来辅佐兄弟经营，不过的确遇上了她担心的状况，哥哥即将听从赵泰燮的指示，而赵泰燮的下一个目标也就是金熙雅。金熙宇是否能阻止这样的危机？



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