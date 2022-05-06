【第58屆百想藝術大賞】得獎名單：視帝《衣袖紅鑲邊》李俊昊、視后《二十五，二十一》金泰梨

【第58屆百想藝術大賞】得獎名單：視帝《衣袖紅鑲邊》李俊昊、視后《二十五，二十一》金泰梨

明星   2022年5月6日   星期五18:36   Hui   3

（封面圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）

李俊昊和金泰梨同時也是本屆「百想藝術大賞」的人氣獎得主，恭喜兩位！

TV部門

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
新人男演員獎：具教煥《D.P：逃兵追緝令》
新人女演員獎：金慧峻《神探具景伊》

藝術獎：鄭在日《魷魚遊戲》
劇本獎：金玟錫《少年法庭》

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
男子配角獎：趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》
女子配角獎：金信祿《地獄公使》

綜藝作品獎：Mnet《街頭女戰士》
教養作品獎：KBS 1TV 《Docu Inside－國家代表》
導演獎：黃東赫《魷魚遊戲》
男子綜藝獎：李龍真
女子綜藝獎：朱賢瑛

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
男子最優秀演技獎：李俊昊 《衣袖紅鑲邊》
女子最優秀演技獎：金泰梨《二十五，二十一》

電視劇作品獎：《D.P：逃兵追緝令》
大賞：《魷魚遊戲》

電影部門

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
新人男演員獎：《熱血》李宏內
新人女演員獎：《大人們都不知道》李瑜美

新人導演獎：趙恩智《只有題材是愛情片》
藝術獎：崔英煥《逃出摩加迪休》
劇本獎：鄭家英、王慧智《缺少戀愛的羅曼史》 ​​​

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
配角賞（男）：《王者製造：選戰之狐》趙宇鎮
配角賞（女）：《奇蹟：給總統的一封信》李秀敬

最佳導演：卞成賢《王者製造：選戰之狐》

（圖源：第58屆百想藝術大賞直播畫面截圖）
男子最優秀演技獎：《王者製造：選戰之狐》薛耿求
女子最優秀演技獎：《在你面前》李慧英

作品獎：《逃出摩加迪休》
大賞：柳承完導演──《逃出摩加迪休》

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留言/評論
  • 希望她身體健康，期待新作品。
    4小時前
  • 好好的休養之後，在出發，顧好身體才是最重要的。
    4小時前
  • 她最近的作品極速快遞, 好看👍
    2小時前
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