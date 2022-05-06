【第58屆百想藝術大賞】得獎名單：視帝《衣袖紅鑲邊》李俊昊、視后《二十五，二十一》金泰梨

李俊昊和金泰梨同時也是本屆「百想藝術大賞」的人氣獎得主，恭喜兩位！
TV部門
新人男演員獎：具教煥《D.P：逃兵追緝令》
新人女演員獎：金慧峻《神探具景伊》
藝術獎：鄭在日《魷魚遊戲》
劇本獎：金玟錫《少年法庭》
男子配角獎：趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》
女子配角獎：金信祿《地獄公使》
綜藝作品獎：Mnet《街頭女戰士》
教養作品獎：KBS 1TV 《Docu Inside－國家代表》
導演獎：黃東赫《魷魚遊戲》
男子綜藝獎：李龍真
女子綜藝獎：朱賢瑛
男子最優秀演技獎：李俊昊 《衣袖紅鑲邊》
女子最優秀演技獎：金泰梨《二十五，二十一》
電視劇作品獎：《D.P：逃兵追緝令》
大賞：《魷魚遊戲》
電影部門
新人男演員獎：《熱血》李宏內
新人女演員獎：《大人們都不知道》李瑜美
新人導演獎：趙恩智《只有題材是愛情片》
藝術獎：崔英煥《逃出摩加迪休》
劇本獎：鄭家英、王慧智《缺少戀愛的羅曼史》
配角賞（男）：《王者製造：選戰之狐》趙宇鎮
配角賞（女）：《奇蹟：給總統的一封信》李秀敬
最佳導演：卞成賢《王者製造：選戰之狐》
男子最優秀演技獎：《王者製造：選戰之狐》薛耿求
女子最優秀演技獎：《在你面前》李慧英
作品獎：《逃出摩加迪休》
大賞：柳承完導演──《逃出摩加迪休》
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