【第58屆百想藝術大賞】意外沒有拿到個人獎項的李政宰，韓網友：「好可惜、我還以為一定會拿獎呢」

「第58屆百想藝術大賞」於昨晚（6日）落幕。

而 Netflix 韓國原創劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，更創下不少記錄。劇中飾演「成奇勳（#456）」的李政宰，有不少人預測他能拿下「視帝」或是「大賞」。不過...最終「大賞」頒給了《魷魚遊戲》，李政宰沒有拿到個人獎項。



這也在韓網引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「我還以為李政宰會是視帝」、「大賞《魷魚遊戲》他就沒有了」、「我以為男女最優秀獎會是李政宰和金惠秀」、「好可惜喔 但是李俊昊值得」、「太意外了！我還以為不給李政宰視帝，是要給他大賞呢」、「這一屆百想好奇怪」、「李政宰也值得拿，但誰拿都不奇怪」、「我個人認爲李政宰的演技不怎麼樣」、「無語 《魷魚遊戲》多爆啊」等等。



而《魷魚遊戲》日前已確定製作第二季，黃東赫導演曾透露：「成奇勳是一定會在第二季出現的，相信 Front Man（李炳憲 飾）也會回來。」而黃東赫導演也拿下本屆「百想藝術大賞」的導演獎，得獎感言更提到：「不久之前我開始寫第二季了，估計幾年內能帶著好的作品再次和大家見面。」大家可以期待一下啦！



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