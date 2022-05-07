【第58届百想艺术大赏】金泰梨封后反应根本「罗希度」！忆初衷也和《二十五，二十一》情节不谋而合

金泰梨读自己20多岁写的文字，完全就像《#二十五二十一》情节TT

现年32岁的金泰梨，於成长型爱情剧《二十五，二十一》里诠释高中击剑少女「罗希度」，正面且活泼热血的模样深植人心，昨晚（6日）於第58届百想艺术大赏‎拿下电视部门最优秀演技赏封后。

金泰梨於《二十五，二十一》的表现，评审以她在逗趣、幽默的表演之外也完美消化了追求梦想的角色为由选择了她。金泰梨在宣布得奖感言那刻还很兴奋的东张西望，似乎在消弭自己的紧张，宣布获奖那刻不可置信的捂脸、捂住嘴走上台，到热泪盈眶发表感言，一连串真挚动作就和剧中罗希度的没两样。



她有些手足无措，谦虚的说自己「真的真的」没拿奖也无关系、也没想过会真的拿奖，不过仍然真挚的感谢了前面拿下人气奖忘了感谢的人，包括搭档演员南柱赫、导演、编剧与全体工作人员：「真的非常非常感谢你们。」

她忍不住激动落下泪来，哽咽的提起自己最近看了自己在20岁初头的时候写下的一句话：「学习是不会照顾人的，需要自己偷取的。」她说自己都忘了，但回头一看觉得写得很好，「从希度身上真的偷取很多、学习到了很多，对我来说，希度这孩子能来我身边，而我能演出那么帅气的孩子，真的非常感谢」。

「说实话很难把幸福说出口，但是很感谢，能得到这么多喜爱也拿到了最优秀奖，就像整个电视剧团队都得到了祝福，心情非常非常好，这瞬间真的非常幸福，真的想对所有人表示感谢，以后也会更加努力成为优秀的演员。」最后不忘表示要和《二十五，二十一》一同分享此奖。



金泰梨2016年主演电影《下女的诱惑》，虽为新人但演技相当出色，横扫了各大奖项新人奖包括青龙电影新人奖，摇身一变忠武路新星。金泰梨正是以《下女的诱惑》於2017年首次入围百想，不过和新人奖擦身而过。后来连续两年，她以电影《小森林》与戏剧《阳光先生》分别入围电影部门及电视部门最优秀演技赏，但都铩羽而归，此次以《二十五，二十一》首次上台领奖，且一次拿下人气奖与优秀演技赏两奖，证明了演技与人气均出众。



她获奖提及自己回顾20多岁时写的文字，也彷佛重现了《二十五，二十一》剧中情节。《二十五，二十一》是以罗希度女儿偷看母亲少年时代的日记开启故事序幕，而剧末的罗希度也找到了遗失的日记重忆当年，和当年的所有过不去和解。金泰梨回头忆起「学习是不会照顾人的，需要自己偷吃来的」，莫忘初衷的模样实属动人。



▼金泰梨封后完整影片



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