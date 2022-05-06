【第58届百想艺术大赏】得奖名单：视帝《衣袖红镶边》李俊昊、视后《二十五，二十一》金泰梨

李俊昊和金泰梨同时也是本届「百想艺术大赏」的人气奖得主，恭喜两位！
TV部门
新人男演员奖：具教焕《D.P：逃兵追缉令》
新人女演员奖：金慧峻《神探具景伊》
艺术奖：郑在日《鱿鱼游戏》
剧本奖：金玟锡《少年法庭》
男子配角奖：赵贤哲《D.P：逃兵追缉令》
女子配角奖：金信禄《地狱公使》
综艺作品奖：Mnet《街头女战士》
教养作品奖：KBS 1TV 《Docu Inside－国家代表》
导演奖：黄东赫《鱿鱼游戏》
男子综艺奖：李龙真
女子综艺奖：朱贤瑛
男子最优秀演技奖：李俊昊 《衣袖红镶边》
女子最优秀演技奖：金泰梨《二十五，二十一》
电视剧作品奖：《D.P：逃兵追缉令》
大赏：《鱿鱼游戏》
电影部门
新人男演员奖：《热血》李宏内
新人女演员奖：《大人们都不知道》李瑜美
新人导演奖：赵恩智《只有题材是爱情片》
艺术奖：崔英焕《逃出摩加迪休》
剧本奖：郑家英、王慧智《缺少恋爱的罗曼史》
配角赏（男）：《王者制造：选战之狐》赵宇镇
配角赏（女）：《奇迹：给总统的一封信》李秀敬
最佳导演：卞成贤《王者制造：选战之狐》
男子最优秀演技奖：《王者制造：选战之狐》薛耿求
女子最优秀演技奖：《在你面前》李慧英
作品奖：《逃出摩加迪休》
大赏：柳承完导演――《逃出摩加迪休》
Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究