【第58届百想艺术大赏】得奖名单：视帝《衣袖红镶边》李俊昊、视后《二十五，二十一》金泰梨

【第58届百想艺术大赏】得奖名单：视帝《衣袖红镶边》李俊昊、视后《二十五，二十一》金泰梨

明星   2022年5月6日   星期五18:36   Hui   3

（封面图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）

李俊昊和金泰梨同时也是本届「百想艺术大赏」的人气奖得主，恭喜两位！

TV部门

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
新人男演员奖：具教焕《D.P：逃兵追缉令》
新人女演员奖：金慧峻《神探具景伊》

艺术奖：郑在日《鱿鱼游戏》
剧本奖：金玟锡《少年法庭》

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
男子配角奖：赵贤哲《D.P：逃兵追缉令》
女子配角奖：金信禄《地狱公使》

综艺作品奖：Mnet《街头女战士》
教养作品奖：KBS 1TV 《Docu Inside－国家代表》
导演奖：黄东赫《鱿鱼游戏》
男子综艺奖：李龙真
女子综艺奖：朱贤瑛

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
男子最优秀演技奖：李俊昊 《衣袖红镶边》
女子最优秀演技奖：金泰梨《二十五，二十一》

电视剧作品奖：《D.P：逃兵追缉令》
大赏：《鱿鱼游戏》

电影部门

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
新人男演员奖：《热血》李宏内
新人女演员奖：《大人们都不知道》李瑜美

新人导演奖：赵恩智《只有题材是爱情片》
艺术奖：崔英焕《逃出摩加迪休》
剧本奖：郑家英、王慧智《缺少恋爱的罗曼史》 ​​​

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
配角赏（男）：《王者制造：选战之狐》赵宇镇
配角赏（女）：《奇迹：给总统的一封信》李秀敬

最佳导演：卞成贤《王者制造：选战之狐》

（图源：第58届百想艺术大赏直播画面截图）
男子最优秀演技奖：《王者制造：选战之狐》薛耿求
女子最优秀演技奖：《在你面前》李慧英

作品奖：《逃出摩加迪休》
大赏：柳承完导演――《逃出摩加迪休》

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留言/评论
  • 希望她身體健康，期待新作品。
    4小时前
  • 好好的休養之後，在出發，顧好身體才是最重要的。
    4小时前
  • 她最近的作品極速快遞, 好看👍
    2小时前
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