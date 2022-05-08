現在是妄想時間XD！這幾位男演員超適合演霸總，總有一位你會喜歡

霸總題材的韓劇經久不衰，前幾年有《金秘書為何那樣那樣》、《大力女子都奉順》，現在有《社內相親》、《瘋狂愛上我》，俊男美女談戀愛，真的是太甜了。

其實「霸道總裁愛上我」的梗從小說到漫畫再到電視劇，一直都很有市場，看看朴敘俊、朴炯植、安孝燮和金材昱這幾位「霸總」在主演的電視劇播出期間人氣有多火爆就知道了。 除了以上這幾位，小編還想看到他們演霸總人設，不知道哪位編劇和導演能實現小編的這個心願。

崔宇植

《那年，我們的夏天》讓更多的觀眾認識到了崔宇植，長著一張娃娃臉的他自帶呆萌氣質，看上去很溫柔又多情，完全沒有霸氣。 但請不要忘了他可是在電影《魔女》里演過打人不眨眼的反派，經紀公司也公開過他穿西裝的照片，非常有氣勢。 真的很適合只對女友溫柔、體貼，在工作場合分分鐘能搞垮對家的腹黑霸總人設。 笑得越溫柔，手段越黑！



宋仲基

《太陽的後裔》和《黑道律師文森佐》里的宋仲基都很有霸道的味道，西裝一上身整個人就是魔力黑洞，讓人淪陷。 在新作《財閥家的小兒子》里，宋仲基的確要演財閥，只是因為劇情設定為重生復仇，很可能少了和女主之間的無腦甜甜劇情，和傳統上的「霸道總裁愛上我」的套路不同，不過也很值得期待啦！光宋仲基的顏值就很有看點！



李洙赫

雖然總是被稱「萬年男二」，但是有李洙赫的地方就有迷妹們的視線，背頭、西裝、禁慾氣質，還有狂拽酷炫的走姿，他明明就是霸總本人啊。



李俊昊

其實wuli俊昊也算是演過霸總的人了，只不過「李祘」是古裝版的霸道總裁。 前段時間他還代言了網漫廣告，變身伯爵，還說出了「和其他男人不必要的接觸，還是不要比較好」、「這也是你的手段嗎？ 讓我更在意你的手段」這類霸總式的土味情話，顯然李俊昊完全可以輕鬆駕馭此類角色。 希望早日能夠在電視劇裡看到他的霸總形象，人設的話就「帥氣十足，表面傲嬌、自戀，談戀愛的時候就是會吃醋的小奶狗」這種好了。



朴寶劍

天生就有著貴公子氣質的朴寶劍，可以是乾淨帥氣的小奶狗、溫柔體貼鄰家哥哥，也可以是神秘高冷霸道總裁。 退伍後的他氣質內斂，更顯成熟，此時來演霸總的話，可以詮釋一個戀愛前孤傲冷血，戀愛後溫柔體貼、撒嬌賣萌，反差較大的角色。



以上幾位只是「冰山一角」，不知道大家心中最想看哪位男星演霸總呢？

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