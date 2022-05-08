《第六感3》劉在錫首次稱讚女嘉賓很帥氣！美珠表明是李宙明粉絲，惹得哥哥姐姐們大吃醋～

李相燁難過地對美珠大吼說：「我出演的劇《結過一次了》，妳連全名都記不住！」TAT 但美珠卻記得李宙明在《機智醫生生活》裡演過的小配角。

tvN 熱門推理系列節目《第六感3》第8集全昭旻終於回歸，還邀請到了韓劇《二十五，二十一》中的熱門角色、班長李宙明（劇中飾演池昇琬）登場，開場氣氛相當熱烈～！



▼李美珠一看到李宙明就開心地說自己是她的粉絲，節目也難得有女嘉賓單獨出演：



在得知李宙明雖然劇中飾演高中生，但實際上已經30歲了，大家都非常驚訝，出道前曾當過模特兒，還準備當空姐，當時從航空事業科畢業，劉在錫一聽就說真的非常適合，氣質很搭，表情看起來相當興奮。



Jessi 問：「在錫哥今天幹嘛這樣？」美珠：「反應怎麼那麼大？」都感覺到了劉在錫的反應不一般，他表示：「和宙明雖然是初次見面，但首先她真的很帥氣！」可以說是劉在錫在本節目上，第一次稱讚女嘉賓帥氣的。



另一邊，李美珠接著說：「要說我有多喜歡她，《機智醫生生活》裡，她有短暫出演過，我連這個都找出來看了！」美珠連李宙明演過小配角的片段都知道，讓她感到相當驚訝。



但下一秒全昭旻就忿忿不平地指著美珠說：「我演的電視劇妳都沒看吧！」美珠慌張地回：「《櫥窗：女王之家》超好看的！」李相燁也心有不甘的衝出來說：「妳也沒看我演的戲，我出演的劇名，都過兩年了她還是沒記住！」結果劉在錫在一旁接話也沒講對劇名。XD



字幕組也幫忙再次強調，李相燁主演的週末劇《結過一次了》，最高瞬間收視率有高達40%喔。

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