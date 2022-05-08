现在是妄想时间XD！这几位男演员超适合演霸总，总有一位你会喜欢

霸总题材的韩剧经久不衰，前几年有《金秘书为何那样那样》、《大力女子都奉顺》，现在有《社内相亲》、《疯狂爱上我》，俊男美女谈恋爱，真的是太甜了。

其实「霸道总裁爱上我」的梗从小说到漫画再到电视剧，一直都很有市场，看看朴叙俊、朴炯植、安孝燮和金材昱这几位「霸总」在主演的电视剧播出期间人气有多火爆就知道了。 除了以上这几位，小编还想看到他们演霸总人设，不知道哪位编剧和导演能实现小编的这个心愿。

崔宇植

《那年，我们的夏天》让更多的观众认识到了崔宇植，长著一张娃娃脸的他自带呆萌气质，看上去很温柔又多情，完全没有霸气。 但请不要忘了他可是在电影《魔女》里演过打人不眨眼的反派，经纪公司也公开过他穿西装的照片，非常有气势。 真的很适合只对女友温柔、体贴，在工作场合分分钟能搞垮对家的腹黑霸总人设。 笑得越温柔，手段越黑！



宋仲基

《太阳的后裔》和《黑道律师文森佐》里的宋仲基都很有霸道的味道，西装一上身整个人就是魔力黑洞，让人沦陷。 在新作《财阀家的小儿子》里，宋仲基的确要演财阀，只是因为剧情设定为重生复仇，很可能少了和女主之间的无脑甜甜剧情，和传统上的「霸道总裁爱上我」的套路不同，不过也很值得期待啦！光宋仲基的颜值就很有看点！



李洙赫

虽然总是被称「万年男二」，但是有李洙赫的地方就有迷妹们的视线，背头、西装、禁欲气质，还有狂拽酷炫的走姿，他明明就是霸总本人啊。



李俊昊

其实wuli俊昊也算是演过霸总的人了，只不过「李祘」是古装版的霸道总裁。 前段时间他还代言了网漫广告，变身伯爵，还说出了「和其他男人不必要的接触，还是不要比较好」、「这也是你的手段吗？ 让我更在意你的手段」这类霸总式的土味情话，显然李俊昊完全可以轻松驾驭此类角色。 希望早日能够在电视剧里看到他的霸总形象，人设的话就「帅气十足，表面傲娇、自恋，谈恋爱的时候就是会吃醋的小奶狗」这种好了。



朴宝剑

天生就有著贵公子气质的朴宝剑，可以是干净帅气的小奶狗、温柔体贴邻家哥哥，也可以是神秘高冷霸道总裁。 退伍后的他气质内敛，更显成熟，此时来演霸总的话，可以诠释一个恋爱前孤傲冷血，恋爱后温柔体贴、撒娇卖萌，反差较大的角色。



以上几位只是「冰山一角」，不知道大家心中最想看哪位男星演霸总呢？

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻