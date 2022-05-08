生日快樂！金宣虎睽違7個月終於再度更新IG！「我會成為能夠報答大家所給予應援的演員」

演員金宣虎即將於5月8日度過37歲生日，而在生日的前幾小時他也終於久違更新了自己的IG，雖然用了一張天空的照片而不是他本人，短短的幾行文字令粉絲們既開心又感到鼻酸。

自金宣虎上一部電視劇作品《海岸村恰恰恰》播畢當日，2021年10月17日即被前女友爆料而陷入私生活爭議，即便之後經媒體報導也已還他清白，但依舊讓他形象大傷，並且他也中斷所有代言以及原本預計要拍攝的行程，僅保留導演堅持邀請他演出的電影《悲傷熱帶》，日前金宣虎也隨著劇組到泰國進行外景拍攝，讓粉絲們從一些路透照片見到了久違的身影。



即將在5月8日過生日的金宣虎，在生日的前幾小時終於更新了IG照片，並寫著：「因為我的不足，而帶給大家一段艱難的時間，對不起……今年的生日也收到了大家過度的祝福，非常感謝。大家所傳達的心意，我會珍貴地銘記在心，並成為能夠報答大家應援的演員。」短短幾行文字，讓粉絲看得又驚又喜，也非常心疼他仍在向大家道歉。



日前金宣虎在泰國拍攝中，街頭隨處可見泰國粉絲們對他的應援看板以及嘟嘟車等，而金宣虎本人也被大家捕捉到自己以這些應援為背景自拍留念的畫面，讓粉絲們覺得相當暖心，而目前他也即將度過生日，各地的粉絲也紛紛祭出各種不一樣應援，相信他也都收到了各地粉絲們的心意，也讓大家期待他再次復出。



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