【有片】百想藝術大賞歷代名場面！炫彬&蘇志燮軍裝登場超帥氣，河正宇隨口做公約「連累」孔曉振XD

第58屆百想藝術大賞將在明晚（6日）舉辦頒獎禮，由退伍歸來的朴寶劍與申東燁、秀智共同擔任MC，昨天通過SNS公開了歷代四大名場面！

無敵海軍金泰坪（*炫彬的本名）

炫彬2011年憑《秘密花園》獲得第47屆百想藝術大賞包括TV部門大賞在內的4個獎項，當時他正在海軍部隊服兵役，在軍中拍攝了獲獎感言：「雖然無法到現場，但真心感謝喜愛《秘密花園》的所有人，也感謝讓我在今天的位置的大家。 我作為守護白翎島的海兵正在西北島上忠實履行義務。 必勝！」帥氣模樣迷倒無數粉絲！



穿軍裝的蘇志燮

蘇志燮2010年出席第46屆百想頒獎禮，一身軍裝走紅毯引起轟動！當時他正在拍攝電視劇《Road No. 1》，因為時間有限直接穿著劇中軍官的戲服趕過來，證明沒有西裝燕尾服也能在紅毯大殺四方。



河正宇的「魯莽公約」

河正宇2010年以電影《B咖大翻身》（另譯：五個跳雪的少年）斬獲百想電影部門「男子最優秀演技獎」，第二年頒獎禮上笑稱不可能連續獲獎，如果獲獎就拿著獎盃展開國土大長征！結果2011年他再次以《黃海追緝》拿下百想影帝，迫不得已履行公約，拉上孔曉振、 金成均等18位演員從首爾步行到韓國最南端的南海，將20天走完577公里的過程拍成紀錄片《577 PROJECT》。



金喜愛的特級稱讚

金喜愛在電視劇《密會》裡掐著劉亞仁的臉說「這是特級稱讚」，給很多觀眾留下深刻印象。 2014年她和孫賢周一起為第50屆百想擔任頒獎人，誇獎孫賢周演技優秀，孫賢周於是請她也稱讚一下自己，金喜愛猶豫一下之後捏住孙贤周的脸颊，現場笑聲一片XD



劇中原版特級稱讚：



百想藝術大賞與青龍獎、大鍾獎並稱韓國三大影視獎，今年由李俊昊與金泰梨拿下全球粉絲投票的男子與女子人氣獎，去年的大熱劇《魷魚遊戲》《衣袖紅鑲邊》《那年，我們的夏天》以及《二十五，二十一》都入圍多個獎項，李政宰、金南佶、李俊昊、任時完、丁海寅角逐「視帝」、金惠秀、李世榮、金泰梨、朴恩斌、韓韶禧角逐「視后」，競爭十分激烈！



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