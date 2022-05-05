【有片】百想艺术大赏历代名场面！炫彬&苏志燮军装登场超帅气，河正宇随口做公约「连累」孔晓振XD

第58届百想艺术大赏将在明晚（6日）举办颁奖礼，由退伍归来的朴宝剑与申东烨、秀智共同担任MC，昨天通过SNS公开了历代四大名场面！

无敌海军金泰坪（*炫彬的本名）

炫彬2011年凭《秘密花园》获得第47届百想艺术大赏包括TV部门大赏在内的4个奖项，当时他正在海军部队服兵役，在军中拍摄了获奖感言：「虽然无法到现场，但真心感谢喜爱《秘密花园》的所有人，也感谢让我在今天的位置的大家。 我作为守护白翎岛的海兵正在西北岛上忠实履行义务。 必胜！」帅气模样迷倒无数粉丝！



穿军装的苏志燮

苏志燮2010年出席第46届百想颁奖礼，一身军装走红毯引起轰动！当时他正在拍摄电视剧《Road No. 1》，因为时间有限直接穿著剧中军官的戏服赶过来，证明没有西装燕尾服也能在红毯大杀四方。



河正宇的「鲁莽公约」

河正宇2010年以电影《B咖大翻身》（另译：五个跳雪的少年）斩获百想电影部门「男子最优秀演技奖」，第二年颁奖礼上笑称不可能连续获奖，如果获奖就拿著奖杯展开国土大长征！结果2011年他再次以《黄海追缉》拿下百想影帝，迫不得已履行公约，拉上孔晓振、 金成均等18位演员从首尔步行到韩国最南端的南海，将20天走完577公里的过程拍成纪录片《577 PROJECT》。



金喜爱的特级称赞

金喜爱在电视剧《密会》里掐著刘亚仁的脸说「这是特级称赞」，给很多观众留下深刻印象。 2014年她和孙贤周一起为第50届百想担任颁奖人，夸奖孙贤周演技优秀，孙贤周於是请她也称赞一下自己，金喜爱犹豫一下之后捏住孙贤周的脸颊，现场笑声一片XD



剧中原版特级称赞：



百想艺术大赏与青龙奖、大钟奖并称韩国三大影视奖，今年由李俊昊与金泰梨拿下全球粉丝投票的男子与女子人气奖，去年的大热剧《鱿鱼游戏》《衣袖红镶边》《那年，我们的夏天》以及《二十五，二十一》都入围多个奖项，李政宰、金南佶、李俊昊、任时完、丁海寅角逐「视帝」、金惠秀、李世荣、金泰梨、朴恩斌、韩韶禧角逐「视后」，竞争十分激烈！



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