《百想藝術大賞》人氣獎投票結果出爐！李俊昊獲101萬票「壓倒性奪冠」，金泰梨獲得女子第一名

《第58屆百想藝術大賞》日前已經公開入圍名單，除了視帝、視后競爭激烈外，由粉絲投票選出的「人氣獎」也備受關注。

人氣獎投票在29日下午6點截止，該獎項由粉絲通過 Tik Tok 親自投票選出，由票數最高的男女入圍者獲得「男子人氣獎」和「女子人氣獎」。最終由李俊昊和金泰梨分別獲得男女第一。



男子組中，李俊昊（101萬6922票），獲得全體第一名和男子第一名，SHINee Key（35萬9791票）排在第二名，丁海寅（14萬2240票）排在第三名。女子組中，金泰梨（75萬8343票）最高，其後依次爲李世榮（66萬9262票）排名第二，林潤娥（8萬2560票）排名第三。



另外，李俊昊和金泰梨還同時獲得「電視部門」最佳男女最優秀演技獎的提名。（延伸閱讀：競爭太激烈！《百想藝術大賞》入圍名單公開，李俊昊&丁海寅&李政宰&金南佶等角逐最佳男主角）



李俊昊在《衣袖紅鑲邊》中出色地消化從王世孫「李祘」到聖君正祖的人物多樣的內心和感情變化，還獲得「歷代最性感的正祖」的好評。金泰梨在《二十五，二十一》中飾演國家擊劍選手「羅希度」，展現了閃閃發光的青春。



而《第58屆百想藝術大賞》將在5月6日於一山 KINTEX 舉行，下午7點45分開始通過 JTBC、JTBC2、JTBC4 進行直播，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人。



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