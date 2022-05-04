《意外的旅程》HIGHLIGHT提前看：尹汝貞不斷叫來老朋友，李瑞鎮當「經紀人」不稱職一天就被解僱XD

果然，李瑞鎮只顧著羅PD吃吃喝喝到處玩，是會被女明星本人炒魷魚的啊XD

tvN新綜藝《意外的旅程》公開了HIGHLIGHT片段。 尹汝貞去年斬獲奧斯卡最佳女配角，今年3月作為頒獎人再次前往美國LA，全程11天都和節目組同行。 落地第二天錄製《The Kelly Clarkson Show》時，尹汝貞露出迷茫表情：「我為什麼在上脫口秀啦？ 」第八天為頒獎禮彩排，還不忘誇獎作為經濟人的李瑞鎮「good job」。



尹汝貞說如果沒當演員的話最想做時裝設計，話題常常跳到40年以前，李瑞鎮開玩笑說：「當時去英國是不是還要坐船？ 」



說到李瑞鎮，原以為這次他要從「萬年挑夫」升級成「萬能經濟人」，結果只顧著和羅PD到處玩。 尹汝貞被人攙扶著走下樓梯，說：「她是我的新經濟人，炒掉李瑞鎮。 」引起爆笑XD



來到這個下榻處的人越來越多，尹汝貞的真·美國經濟人團隊、兩位與她相識半世紀的兩位老朋友「靜子」和「花粉紅」都一一登場。 尹汝貞吐槽說：「我身邊都是瘋子。 你看他們是不是都很奇怪~」靜子一見面就邀請大夥去她家，就在大名鼎鼎的Quentin Tarantino導演家對面。



羅PD：「我沒想到出演者會變這麼多。 」尹汝貞：「我還能叫來更多人！」似乎沒有一件事按照預期發展，李瑞鎮呆呆地說：「跟標題很合拍呢，確實是意外的旅程。 」不過也多虧這些老朋友，能讓大家聽到尹汝貞不為人知的真實旅程。



網友：「想看尹汝貞的日常，更想看和她一起的李瑞鎮」、「怪不得奧斯卡紅毯採訪時看到李瑞鎮，原來是去錄節目，不錯過任何機會的羅PD太強」、「去遊樂場時羅PD好像比李瑞鎮更開心」、「其實節目設定是羅PD和李瑞鎮以汝貞老師為藉口出去玩吧？ 」、「汝貞老師的朋友們肯定也不一般，又幽默又有sense，超好奇的」。 《意外的旅程》將在5月8日開播！



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