《意外的旅程》HIGHLIGHT提前看：尹汝贞不断叫来老朋友，李瑞镇当「经纪人」不称职一天就被解雇XD

果然，李瑞镇只顾著罗PD吃吃喝喝到处玩，是会被女明星本人炒鱿鱼的啊XD

tvN新综艺《意外的旅程》公开了HIGHLIGHT片段。 尹汝贞去年斩获奥斯卡最佳女配角，今年3月作为颁奖人再次前往美国LA，全程11天都和节目组同行。 落地第二天录制《The Kelly Clarkson Show》时，尹汝贞露出迷茫表情：「我为什么在上脱口秀啦？ 」第八天为颁奖礼彩排，还不忘夸奖作为经济人的李瑞镇「good job」。



尹汝贞说如果没当演员的话最想做时装设计，话题常常跳到40年以前，李瑞镇开玩笑说：「当时去英国是不是还要坐船？ 」



说到李瑞镇，原以为这次他要从「万年挑夫」升级成「万能经济人」，结果只顾著和罗PD到处玩。 尹汝贞被人搀扶著走下楼梯，说：「她是我的新经济人，炒掉李瑞镇。 」引起爆笑XD



来到这个下榻处的人越来越多，尹汝贞的真・美国经济人团队、两位与她相识半世纪的两位老朋友「静子」和「花粉红」都一一登场。 尹汝贞吐槽说：「我身边都是疯子。 你看他们是不是都很奇怪~」静子一见面就邀请大伙去她家，就在大名鼎鼎的Quentin Tarantino导演家对面。



罗PD：「我没想到出演者会变这么多。 」尹汝贞：「我还能叫来更多人！」似乎没有一件事按照预期发展，李瑞镇呆呆地说：「跟标题很合拍呢，确实是意外的旅程。 」不过也多亏这些老朋友，能让大家听到尹汝贞不为人知的真实旅程。



网友：「想看尹汝贞的日常，更想看和她一起的李瑞镇」、「怪不得奥斯卡红毯采访时看到李瑞镇，原来是去录节目，不错过任何机会的罗PD太强」、「去游乐场时罗PD好像比李瑞镇更开心」、「其实节目设定是罗PD和李瑞镇以汝贞老师为藉口出去玩吧？ 」、「汝贞老师的朋友们肯定也不一般，又幽默又有sense，超好奇的」。 《意外的旅程》将在5月8日开播！



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