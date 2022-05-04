電影《我想見見你父母》千玗嬉、薛耿求、文素利再揭校園霸凌！最壞的是施暴者還是他們的爸媽

電影《我想見見你父母》4月27日已在韓國上映，劇情描述一位學生慘遭校園霸凌而留下遺書輕生，遺書上點名4位同學，而他們的父母知道了之後，是幫孩子脫罪還是承認事實真相？人性的醜陋將透過心碎的老師與母親一一呈現。

韓國目前預售與口碑最高的電影《我想見見你父母》，自上映後引發了高度的共鳴以及觀眾們共同的憤怒，好評不斷。以熱門的話劇為原著改編而成的電影《我想見見你父母》，題材是大家常常在電視劇或電影中都見到過的校園霸凌，這一部作品中讓大家看到了被害者用生命的控訴，而這些所謂被指為加害者的父母，又是用什麼樣的面貌對待這件事情。



《我想見見你父母》以題材高度被社會重視，以及非常細密的故事情節而受到觀眾矚目，以加害者的父母為立場來描述這件事情，這些在所謂的遺書中被寫下的4個同學，他們的父母為了守護自己的孩子，甚至做出了隱匿事件真相的醜惡行為，寫實的情節與人物設定讓觀眾們看了非常有共鳴，於是自上映以來好評不斷。



《我想見見你父母》也由許多韓國演技派的代表性演員們呈現，而其中一位被指稱為加害者的家長由薛耿求演出，由於他是一位律師，甚至完美的表現出相當冷靜並知道如何隱匿事件的自私模樣。其他加害者的父母家長還有高昌錫、金洪波等大家所熟知綠葉演員們共同演出。而千玗嬉則演出了本次事件中想揭露事實的班主任，文素利則演出心碎的被害者母親。



從精彩預告中就能感受到令人氣憤的感覺，當父母親知道孩子成了加害者之後，不是好好理解真相而是開始開會討論如何脫身，這些不知天高地厚的孩子們也認為事件馬上就會過去，父母親們開始與班主任對立，主張自己的孩子不在現場，不是主動，甚至開始指稱「有問題的孩子通常父母親都不正常！」引起公憤。



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