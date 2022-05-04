超熱門BL劇《語意錯誤》播畢了官方才公開台詞排練照，給劇迷繼續懷抱著有第二季的希望～

跪求朴栖含2023年退伍後立刻拍《語意錯誤2》，小編從現在開始求神拜佛2024年出現第二季！！！
今年初春上線的熱門BL劇《語意錯誤》獲得了非常大的迴響，在韓國 WATCHA 影音平台上蟬聯多週榜首一位，討論度極高，選角成功且製作精良，讓不少劇迷們都大喊：「一定要出第二季～。」
《語意錯誤》講述視覺設計系的大四學長－張宰英（朴栖含 飾）與電腦工程系的學弟－秋尚宇（朴宰燦 飾）一起製作手遊，性格反差的兩人一開始是互看不順眼的冤家，卻在相處過後意外產生了情愫的故事。
對於一般韓劇或網路劇來說，都是在播出前、甚至是人物劇照公開前，就會先公開主角們台詞排練（讀本）的現場合照，《語意錯誤》劇組則是等到播完的兩個月後才釋出，讓劇迷們一再回味當時的感動。
網友反應：「第二季，拜託！」、「等朴栖含退伍就拍第二季吧」、「我們現在就開始募款集資」、「第一眼還以為是第二季的台詞排練照」、「哇…朴栖含真的太帥了」、「Watcha不投資下一季就太說不過去了」、「劇組請給我們更多～」、「我買了很多週邊，儘管推出我都照單全收」
大家也依舊沉浸在《語意錯誤》之中嗎？
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