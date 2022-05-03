Trot女王金蓮子霸氣登場《玩什麼好呢》WSG Wannabe盲選！美珠、申美娜聲音也被秒認

本集還有和《Running Man》有關的超重量級人物登場～小編看到網友猜測名單都嚇傻～

《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）上一集EP.134 WSG Wannabe盲選來了Jessi，新一集EP.135竟然有Trot女王金蓮子！

化名「Lady Gaga」的參賽者渾厚聲音一出，大家都混亂啦！劉八峰與愛琳娜馬上笑出來，劉八峰直接說：「不是蓮子姐姐嗎？我很喜歡蓮子姐姐的，我姐姐我姐姐！」愛琳娜也說自己是狂粉，Haha則很恭敬：「老師……是老師呢……」



四位經紀公司代表很享受的聽完第一首歌，就算淘汰了她還是聽完了她第二首歌呢！從節目放出來的影片還可看見，金蓮子在演唱棚內錄完歌後，連工作人員都起身鼓掌！雖然是Trot女王，但大前輩演唱情歌也別有一番韻味，唱出了霸氣深沉的不同感動。

▼金蓮子演唱影片

除了金蓮子讓代表們秒認之外，「孔曉振」也被聽出是同為節目班底的美珠，「Scarlett Johansson」（施嘉莉祖安遜／史嘉雷喬韓森）則是申美娜。可惜的是，申美娜僅獲得一票慘遭淘汰，和金蓮子以及短道速滑選手金雅朗都被淘汰。



▼「孔曉振」、申美娜與金雅朗盲選片段

其他參賽者包括孔曉振在內，尹汝貞、金泰梨與羅文姬均三票過關，Anne Hathaway（安妮夏菲維／安海瑟威）與全智賢獲兩票須待定。下一集就會有全智賢等人的待定評選內容。

文末透露網友聽出來的參賽者真實身分！（不包含已揭曉身分的金蓮子、申美娜與金雅朗）



▼孔曉振→美珠

▼Anne Hathaway（安妮夏菲維／安海瑟威）→尹恩惠（演員，金鍾國緋聞女友(?)）（編OS：不去《Running Man》跑來這裡XDDD）

▼全智賢→Navi（歌手）

▼尹汝貞→權真我（歌手）

▼金泰梨→昭娟（LABOUM成員）

▼羅文姬→朴真珠（演員，‎曾以「雨衣少女」參賽《蒙面歌王》，歌聲一戰成名‎）

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