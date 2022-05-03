Trot女王金莲子霸气登场《玩什么好呢》WSG Wannabe盲选！美珠、申美娜声音也被秒认

本集还有和《Running Man》有关的超重量级人物登场～小编看到网友猜测名单都吓傻～

《玩什么好呢》（玩甚么好呢）上一集EP.134 WSG Wannabe盲选来了Jessi，新一集EP.135竟然有Trot女王金莲子！

化名「Lady Gaga」的参赛者浑厚声音一出，大家都混乱啦！刘八峰与爱琳娜马上笑出来，刘八峰直接说：「不是莲子姐姐吗？我很喜欢莲子姐姐的，我姐姐我姐姐！」爱琳娜也说自己是狂粉，Haha则很恭敬：「老师……是老师呢……」



四位经纪公司代表很享受的听完第一首歌，就算淘汰了她还是听完了她第二首歌呢！从节目放出来的影片还可看见，金莲子在演唱棚内录完歌后，连工作人员都起身鼓掌！虽然是Trot女王，但大前辈演唱情歌也别有一番韵味，唱出了霸气深沉的不同感动。

▼金莲子演唱影片

除了金莲子让代表们秒认之外，「孔晓振」也被听出是同为节目班底的美珠，「Scarlett Johansson」（施嘉莉祖安逊／史嘉雷乔韩森）则是申美娜。可惜的是，申美娜仅获得一票惨遭淘汰，和金莲子以及短道速滑选手金雅朗都被淘汰。



▼「孔晓振」、申美娜与金雅朗盲选片段

其他参赛者包括孔晓振在内，尹汝贞、金泰梨与罗文姬均三票过关，Anne Hathaway（安妮夏菲维／安海瑟威）与全智贤获两票须待定。下一集就会有全智贤等人的待定评选内容。

文末透露网友听出来的参赛者真实身分！（不包含已揭晓身分的金莲子、申美娜与金雅朗）



▼孔晓振→美珠

▼Anne Hathaway（安妮夏菲维／安海瑟威）→尹恩惠（演员，金钟国绯闻女友(?)）（编OS：不去《Running Man》跑来这里XDDD）

▼全智贤→Navi（歌手）

▼尹汝贞→权真我（歌手）

▼金泰梨→昭娟（LABOUM成员）

▼罗文姬→朴真珠（演员，‎曾以「雨衣少女」参赛《蒙面歌王》，歌声一战成名‎）

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