2PM玉澤演有望主演漫改劇《泰陵殭屍村》，變身保護人類的帥氣柔道選手！

這次變成殭屍的不是普通人，而是原本就力大無比、擅長跑跳的國家級運動員們，為了拯救心愛之人，玉澤演飾演的男主角堅持進入災難的中心！

今天據韓媒報導，人氣網漫《泰陵殭屍村》將改編成電視劇，男主角有望由2PM成員玉澤演飾演。 《泰陵殭屍村》以韓國國家級運動員訓練中心「泰陵選手村」為背景，講述幾位年輕人聯手對抗災難的故事。 正當大家為奧運會積極訓練時，殭屍病毒在選手村擴散開來，原本就身體素質極佳的選手們在變成殭屍後更加難以對付。



原著2017年以小說形式連載、2018年畫成網漫，全都大受讀者喜愛。 男主角「都樂具」（音，도락구）是泰陵選手村的大前輩，身體條件和性格都非常好，唯獨缺乏競爭心，為了救出心愛之人走進殭屍肆虐的災難。 玉澤演的健壯體格和短髮形象都與原著裡的都樂具十分貼合，讓人十分期待。



原著中還有三個重要角色，分別是都樂具的8年好友、世界第三射箭選手「玄勝美」（音，현승뷛），選手村年紀最小的拳擊國家代表「白鹿熙」（音，백록희），以及神秘的40代少尉「安金淑」（音，안금숙）。



真人版《泰陵殭屍村》由電影《非賣品》金敏浩擔任導演，正在討論通過OTT平臺播出。 玉澤演所屬社表示已經收到出演邀約，正在討論。

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