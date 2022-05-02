2PM玉泽演有望主演漫改剧《泰陵僵尸村》，变身保护人类的帅气柔道选手！

这次变成僵尸的不是普通人，而是原本就力大无比、擅长跑跳的国家级运动员们，为了拯救心爱之人，玉泽演饰演的男主角坚持进入灾难的中心！

今天据韩媒报导，人气网漫《泰陵僵尸村》将改编成电视剧，男主角有望由2PM成员玉泽演饰演。 《泰陵僵尸村》以韩国国家级运动员训练中心「泰陵选手村」为背景，讲述几位年轻人联手对抗灾难的故事。 正当大家为奥运会积极训练时，僵尸病毒在选手村扩散开来，原本就身体素质极佳的选手们在变成僵尸后更加难以对付。



原著2017年以小说形式连载、2018年画成网漫，全都大受读者喜爱。 男主角「都乐具」（音，도락구）是泰陵选手村的大前辈，身体条件和性格都非常好，唯独缺乏竞争心，为了救出心爱之人走进僵尸肆虐的灾难。 玉泽演的健壮体格和短发形象都与原著里的都乐具十分贴合，让人十分期待。



原著中还有三个重要角色，分别是都乐具的8年好友、世界第三射箭选手「玄胜美」（音，현승뷛），选手村年纪最小的拳击国家代表「白鹿熙」（音，백록희），以及神秘的40代少尉「安金淑」（音，안금숙）。



真人版《泰陵僵尸村》由电影《非卖品》金敏浩担任导演，正在讨论通过OTT平台播出。 玉泽演所属社表示已经收到出演邀约，正在讨论。

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