「我們再去一次遊樂園吧」吳正世遵守與智力障礙粉絲的約定，時隔2年又一起去遊樂園玩～

患有智力障礙的大提琴演奏家裴範俊（音，배범준）的妹妹25日在 SNS 上寫下：「範俊去遊樂園吧～ 社交距離被解除，終於在遊樂園見面了，哥哥和範俊，週日一整天都牽著手。」

公開的照片中，是吳正世和裴範俊兩人手牽著手的背影，時隔2年再次來到遊樂園，看起來非常興奮。

吳正世在《雖然是精神病但沒關係》中飾演患有自閉症「文尚泰」一角，裴範俊在看完電視劇後，說著想要見尚泰哥，和尚泰一起去樂天世界。2020年7月，吳正世也用「文尚泰」的身份，和裴範俊一起去了遊樂園。看到吳正世真誠的樣子，裴範俊的家人非常感動，這件事也通過 SNS 被公開後而成爲了話題。（延伸閱讀：好感動！《雖然是精神病但沒關係》吳正世以「文尚泰」的身份和智力障礙粉絲見面，還一起去樂天世界玩！）

去年5月，吳正世以《雖然是精神病但沒關係》連續兩年獲得「百想藝術大賞」電視部門的最佳男配角獎，發表獲獎感言時他說：「之前的作品是《Stove League》，這部快結束的時候，疫情開始了。當時我以為馬上就會結束，但它持續到現在，我們所有人都一起經歷漫長的《Stove League》，但是新的賽季馬上就會開始，新的賽季開始之後，範俊啊～我們再去一次遊樂園吧！」



雖然已經過了近1年的時間，但...吳正世並沒有忘記這個約定 ㅠㅠㅠㅠ 美談再次公開，也讓不少網友表示：「感動」、「真是個帥氣的人」、「我記得這些事，希望那些充滿溫暖的人能更成功」、「看到這些就熱淚盈眶」、「不管是公眾人物還是普通人，都不是件容易的事」、「真的是了不起的人」等等。



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