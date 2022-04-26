《玩什麼好呢》WSG Wannabe最新盲選內容，Jessi超有辨識度的嗓音讓劉八峰秒認！結果光速被淘汰XD

Jessi的聲音連路人都認得出來吧～XD 這次WSG Wannabe真的是高手出籠，沒有人是來串場搞笑的！

《玩什麼好呢》上週六播出的最新EP.134，持續播出第一輪盲選的內容，還有確定盲選中僅得兩票的待定人選是否予以通過。

*前情提要：‎《玩什麼好呢》劉在錫新分身「劉八峰」要組女版MSG Wannabe！首支盲選影片一天即破百萬觀看

上一集參賽者中四位僅「金高銀」一人待定，而這次只有「金瑞亨」、「宋慧喬」直接晉級，「Jennifer Lawrence」（珍妮佛勞倫斯）待定，而「金守美」慘遭淘汰。

「金守美」淘汰的理由就是「已經大有成就了」、「參加過退貨遠征隊了」，四位經紀公司代表劉八峰、愛琳娜、Haha與鄭埻夏想法一致，火速淘汰了她。這位「金守美」不是別人，就是退貨遠征隊的「銀菲」Jessi！Jessi渾厚的嗓音，僅開頭一聲「嗯」就被劉八峰認出來啦！



▼Jessi盲選影片



接下來是待定的參賽者核選，「Jennifer Lawrence」因為唱功比較模稜兩可遭淘汰，她的真實身分是舞者Gabee，另外兩位「金高銀」、「孫藝真」順利通關。



▼Jennifer Lawrence待定影片



▼金高銀&孫藝真待定影片



此集《玩什麼好呢》播出後，依舊吸引大批網友討論，每位參賽者都有擁護者。而Jessi的淘汰稍微讓人感到遺憾，有網友認為她唱抒情歌也不差，從〈Star〉一曲就能聽出來。

▼Jessi〈Star〉



下集預告可能又會出現像Jessi那麼大咖的歌手出現，讓劉八峰大為驚訝！三方代表還因為意見不合開戰！



文末照慣例透露網友聽出來的參賽者真實身分（不包含已揭曉的Gabee與Jessi）！



▼金瑞亨→Kota（混聲組合Sunny Hill成員）





▼宋慧喬→SOLE（Solo歌手）



▼孫藝真→趙賢雅（混聲組合URBAN ZAKAPA城市札卡巴成員）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞