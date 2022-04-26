「我们再去一次游乐园吧」吴正世遵守与智力障碍粉丝的约定，时隔2年又一起去游乐园玩～

患有智力障碍的大提琴演奏家裴范俊（音，배범준）的妹妹25日在 SNS 上写下：「范俊去游乐园吧～ 社交距离被解除，终於在游乐园见面了，哥哥和范俊，周日一整天都牵著手。」

公开的照片中，是吴正世和裴范俊两人手牵著手的背影，时隔2年再次来到游乐园，看起来非常兴奋。

吴正世在《虽然是精神病但没关系》中饰演患有自闭症「文尚泰」一角，裴范俊在看完电视剧后，说著想要见尚泰哥，和尚泰一起去乐天世界。2020年7月，吴正世也用「文尚泰」的身份，和裴范俊一起去了游乐园。看到吴正世真诚的样子，裴范俊的家人非常感动，这件事也通过 SNS 被公开后而成爲了话题。（延伸阅读：好感动！《虽然是精神病但没关系》吴正世以「文尚泰」的身份和智力障碍粉丝见面，还一起去乐天世界玩！）

去年5月，吴正世以《虽然是精神病但没关系》连续两年获得「百想艺术大赏」电视部门的最佳男配角奖，发表获奖感言时他说：「之前的作品是《Stove League》，这部快结束的时候，疫情开始了。当时我以为马上就会结束，但它持续到现在，我们所有人都一起经历漫长的《Stove League》，但是新的赛季马上就会开始，新的赛季开始之后，范俊啊～我们再去一次游乐园吧！」



虽然已经过了近1年的时间，但...吴正世并没有忘记这个约定 ㅠㅠㅠㅠ 美谈再次公开，也让不少网友表示：「感动」、「真是个帅气的人」、「我记得这些事，希望那些充满温暖的人能更成功」、「看到这些就热泪盈眶」、「不管是公众人物还是普通人，都不是件容易的事」、「真的是了不起的人」等等。



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