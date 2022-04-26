劉在錫親揭《Running Man》後期不再撕名條的真正兩大原因：「不是因為成員們老了」聽完令人鼻酸

希望成員們能夠健康快樂長久的跑下去，小編真的好愛這個節目～TAT

SBS 熱門長壽綜藝節目《Running Man》的第600期中，成員們圍在一起，一邊解答觀眾們的提問，一邊分享心路歷程，節目也從2010年7月11日開播至今，邁入了第13年（2012年），成為韓國最具代表性的綜藝指標。



而談話中，劉在錫也提到了關於《Running Man》的招牌遊戲「撕名條」，一開始會有很多身體碰撞，其實是很傷感情的，也會生氣，一旁的成員們也紛紛點頭表示贊同，有時候真的會出現一些不樂見的狀況。



雖然有些畫面節目沒有播出，也並非會產生爭吵，但心情並不是很好，撕名條需要用力而產生的壓迫感，初創期也為了這個代表性的遊戲，成員們做了很多身材管理，也強調12年來，不撕名條的原因，不是因為大家的年紀大了。



最主要的原因其實是很多人因此受了很多傷，節目組也試過了無數種撕名條的方式，努力求新求變，費盡心思去想企劃，但其實真的很不容易。



此外，雖然很多觀眾一直說想看撕名條，節目組進行創意會議實施了以後，偏偏收視率又會瞬間下降，HAHA補充說：「大家說好奇，然後大家也不看。」因為這兩個原因，撕名條在後期就很少出現了。



大家又是怎麼想的呢？

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