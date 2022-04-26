劉在錫親揭《Running Man》後期不再撕名條的真正兩大原因：「不是因為成員們老了」聽完令人鼻酸

劉在錫親揭《Running Man》後期不再撕名條的真正兩大原因：「不是因為成員們老了」聽完令人鼻酸

綜藝   2022年4月26日   星期二09:00   MiJimin   4

（封面圖源：愛奇藝@《Running Man》）

希望成員們能夠健康快樂長久的跑下去，小編真的好愛這個節目～TAT

SBS 熱門長壽綜藝節目《Running Man》的第600期中，成員們圍在一起，一邊解答觀眾們的提問，一邊分享心路歷程，節目也從2010年7月11日開播至今，邁入了第13年（2012年），成為韓國最具代表性的綜藝指標。
（圖源：愛奇藝@《Running Man》）

而談話中，劉在錫也提到了關於《Running Man》的招牌遊戲「撕名條」，一開始會有很多身體碰撞，其實是很傷感情的，也會生氣，一旁的成員們也紛紛點頭表示贊同，有時候真的會出現一些不樂見的狀況。
（圖源：愛奇藝@《Running Man》）

雖然有些畫面節目沒有播出，也並非會產生爭吵，但心情並不是很好，撕名條需要用力而產生的壓迫感，初創期也為了這個代表性的遊戲，成員們做了很多身材管理，也強調12年來，不撕名條的原因，不是因為大家的年紀大了。
（圖源：愛奇藝@《Running Man》）

最主要的原因其實是很多人因此受了很多傷，節目組也試過了無數種撕名條的方式，努力求新求變，費盡心思去想企劃，但其實真的很不容易。
（圖源：愛奇藝@《Running Man》）

此外，雖然很多觀眾一直說想看撕名條，節目組進行創意會議實施了以後，偏偏收視率又會瞬間下降，HAHA補充說：「大家說好奇，然後大家也不看。」因為這兩個原因，撕名條在後期就很少出現了。
（圖源：愛奇藝@《Running Man》）

大家又是怎麼想的呢？

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留言/評論
  • 我也是超級無敵愛❤❤
    59分前
  • 下集就要撕了
    36分前
  • 這一集真的很棒也很感人。雖然在錫和智孝沒在聊天群組裡（我能理解兩人更喜歡和自己獨處時的寧靜），但還是可以感受得到他們對彼此的關心。 像哈哈喜歡熱鬧、昭旻害怕寂寞而享受聊天群組的溫暖我也覺得很好。 特別是哈哈喜歡在群組傳進食視頻就很生活化，感覺每件小事都想和成員分享，就像家人般安心的存在。 期待下一集紙片人朱宇宰再次登場。
    16分前
  • 又幾啱 Hoiki Wong
    13分前
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