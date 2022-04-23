「以妳的聲音報導我的消息吧」主播忽然接到Call-in要求！千玗嬉申河均驚悚的《死亡預報》

懸疑驚悚鉅獻《死亡預報》由《雞不可失》、《超＂人＂氣動物園》團隊齊力打造，請來《哭聲》《浪漫的體質》千玗嬉、《完美搭檔》《怪物》申河均、《緣來大飯店》《Kill Heel決戰購物台》李慧英等實力派演員精彩共演，將為觀眾帶來最反轉的驚悚情節！

電影故事敘述新聞直播5分鐘前，電視臺知名主播世拉（千玗嬉 飾）接到一名女子的電話，對方表示自己將被殺害。世拉認為這只是通惡作劇電話，但內心又感到十分不安，而世拉的母親素貞（李慧英 飾）則認為，這是個能讓世拉成為真正主播的好機會，於是世拉決定前往對方的家，沒想到卻發現女子和其女兒陳屍在家中。此後，世拉眼前不斷浮現那名女子死去的模樣，並再次見到曾出現在案發現場的精神科醫生仁浩（申河均 飾），對於曾是死者主治醫生的仁浩，世拉對他的疑心愈來愈重……



《死亡預報》導演鄭智妍就透露千玗嬉、申河均、李慧英三名演員的演技默契十分驚人，她滿足地表示：「拍攝期間，在現場看到鏡頭中的畫面時感到很開心。回到住宿的地方時，看到拍攝的成果都很好，就一個人笑著入睡了。三位演員的組合很棒，讓我覺得很安心、感動！」以《青春勿語》、《哭聲》、《浪漫的體質》等作，不斷以多樣角色展現演技深度的千玗嬉，這次在《死亡預報》中飾演一名新聞主播「世拉」，是事事追求完美的人物，深怕無法鞏固自己的地位，時而感到不安。千玗嬉為了詮釋完美的主播角色，不斷分析主播播報新聞時的動作與獨特的語氣，努力自然地展現專業主播的模樣，所以在20天內迅速地接受6個月的課程內容，每天花3到5個小時的時間，練習到學會為止。



「演技之神」申河均在《死亡預報》中，則飾演死者的精神科主治醫生「仁浩」一角，對於接演本作的原因，他表示：「題材非常新穎，我很喜歡讓人神經緊繃到最後的故事發展，且也很期待千玗嬉詮釋主播的模樣。」千玗嬉甚至還透露有「省話一哥」之稱的申河均，私下令人意外的一面，她說：「在和申河均前輩聊天時，常常聊到健康的話題。前輩去接受健檢後，發現自己的身體年齡是20多歲，他還跟我炫耀了一下。」對此，申河均則笑說：「現在不知道了，當時我的體脂肪很少，所以才會有那樣的結果吧！」而對於如何保持健康的祕訣，現年47歲的申河均幽默地回答：「不吃不好的東西！」充滿反轉的《死亡預報》即將於5月13日在台上映。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞