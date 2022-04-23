「以你的声音报导我的消息吧」主播忽然接到Call-in要求！千玗嬉申河均惊悚的《死亡预报》

悬疑惊悚巨献《死亡预报》由《鸡不可失》、《超＂人＂气动物园》团队齐力打造，请来《哭声》《浪漫的体质》千玗嬉、《完美搭档》《怪物》申河均、《缘来大饭店》《Kill Heel决战购物台》李慧英等实力派演员精彩共演，将为观众带来最反转的惊悚情节！

电影故事叙述新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千玗嬉 饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英 饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，於是世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均 饰），对於曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……



《死亡预报》导演郑智妍就透露千玗嬉、申河均、李慧英三名演员的演技默契十分惊人，她满足地表示：「拍摄期间，在现场看到镜头中的画面时感到很开心。回到住宿的地方时，看到拍摄的成果都很好，就一个人笑著入睡了。三位演员的组合很棒，让我觉得很安心、感动！」以《青春勿语》、《哭声》、《浪漫的体质》等作，不断以多样角色展现演技深度的千玗嬉，这次在《死亡预报》中饰演一名新闻主播「世拉」，是事事追求完美的人物，深怕无法巩固自己的地位，时而感到不安。千玗嬉为了诠释完美的主播角色，不断分析主播播报新闻时的动作与独特的语气，努力自然地展现专业主播的模样，所以在20天内迅速地接受6个月的课程内容，每天花3到5个小时的时间，练习到学会为止。



「演技之神」申河均在《死亡预报》中，则饰演死者的精神科主治医生「仁浩」一角，对於接演本作的原因，他表示：「题材非常新颖，我很喜欢让人神经紧绷到最后的故事发展，且也很期待千玗嬉诠释主播的模样。」千玗嬉甚至还透露有「省话一哥」之称的申河均，私下令人意外的一面，她说：「在和申河均前辈聊天时，常常聊到健康的话题。前辈去接受健检后，发现自己的身体年龄是20多岁，他还跟我炫耀了一下。」对此，申河均则笑说：「现在不知道了，当时我的体脂肪很少，所以才会有那样的结果吧！」而对於如何保持健康的秘诀，现年47岁的申河均幽默地回答：「不吃不好的东西！」充满反转的《死亡预报》即将於5月13日在台上映。



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