《我們的藍調時光》溫柔副班長就是《機醫》的「3秒朴寶劍」！裴賢聖化身高中生CP，「濟州版羅密歐與朱麗葉」今晚上演

大家看到副班長的時候有沒有感到眼熟呢？ 雖然裴賢聖至今為止的出場戲份還不太多，但溫柔細膩的個性已經給人留下很深印象，期待本周他與小女友的故事！

tvN熱播新劇《我們的藍調時光》主角是一群生活在濟州島蔚藍小鎮的人，他們有的和已經結婚的初戀久別重逢，有的愛上神秘兮兮、受人議論的女子，有的則決定和母親老死不相往來。 編劇希望為處於人生不同階段的人送上應援，剛剛播到第二集時就出現令人淚奔、充滿共鳴的劇情，已經有觀眾提前預定這部戲是「人生電視劇」之一。



在大部份以成年人為主的故事中，一對高中生CP格外引人矚目。 女生是成績全校第一但性格很像小混混的班長「房英珠」（盧允瑞 飾），男生是副班長「鄭顯」，不僅面容乾淨帥氣、性格也十分溫柔體貼，即使老爸喝醉罵他也完全不頂嘴，對待英珠更是百依百順。



其實，這位演員就是《機智醫生生活》裡飾演雙胞胎弟弟「張弘道」的裴賢聖！當時就因為一雙圓圓的杏眼和高挺的鼻樑，被觀眾們愛稱為「3秒朴寶劍」，意思是剛看到時會有3秒鐘錯覺以為是朴寶劍本尊XD



這是裴賢聖：



這是朴寶劍，有些角度真的有幾分相似呢：



裴賢聖1999年出生，2018年剛剛出道，第一部作品就是在《金秘書為何那樣》飾演大集團的實習生，之後在MBC《意外發現的一天》、網劇《戀愛播放清單》第三和四季都有重要角色，還有不知道什麼時候才能看到的《Dear.M》。



《我們的藍調時光》裡，裴賢聖和盧允瑞的父親是冤家對頭，見面不吵架就相當於沒見面的程度。偏偏他們的小孩卻互生情愫，被tvN介紹是「濟州版羅密歐與朱麗葉」。



裴賢聖和盧允瑞一起為《Cosmopolitan》拍的寫真，與劇中形象非常不一樣！兩位演員的可塑性都超強：



《我們的藍調時光》今晚即將播出第5集，預告中英珠悲觀地說「愛情是不存在的」，鄭顯仍癡情地挽留、哭著不肯放下電話：「我們也許會不一樣啊！不要逃避了，我們再考慮一下吧！」希望這對少年CP也有好的結局啊~



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