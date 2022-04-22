李聖經＋金永大《流星》今晚首播！第一集兩人就在記者跟粉絲面前發生親密接觸！

經紀人與明星之間的互動很不尋常！tvN新電視劇《流星》即將於今晚首播，描述像在天邊閃耀的大明星以及忙著收拾他背後殘局的行銷團隊，付出的是多少血汗淚，真實的現場故事讓大家更了解明星的背後。

李聖經飾演在劇中認為「在世界上，明星最不需要煩惱的就是賺錢」，在經紀公司行銷團隊擔任組長的吳韓星一角，金永大則是飾演完美無瑕的超級巨星，負責全公司生計的招牌孔泰成。4月22日晚間即將播出的第一集裡，就即將出現宣傳組長與大明星在粉絲與記者們都在的公開場合，竟然發生令人嫉妒的肢體接觸！



公開的劇照中孔泰成正在前往非洲進行公益活動的出國路上，在機場內擠滿了要為他送行的粉絲們，以及想要拍攝出境照片的記者們，可說是擠的水洩不通，此時吳寒星夾雜在粉絲當中也望向泰成，但臉上卻露出微妙的表情，令觀眾們好奇他們兩人的關係。



而孔泰成更是不管現場有多少記者或是粉絲，對吳寒星依舊有著親切的舉動，完全沒有顧忌並且引發現場大眾的關注，不管是單膝跪地的四目交會，或是在寒星的耳邊輕聲細語，訴說秘密，這些舉動也令寒星莫名感到心動，當然也因為旁邊太多粉絲與記者，讓寒星感到不知所措。兩人是否早就有比工作外更進一步的發展？4月22日晚間即將公開。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞