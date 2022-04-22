李圣经＋金永大《流星》今晚首播！第一集两人就在记者跟粉丝面前发生亲密接触！

经纪人与明星之间的互动很不寻常！tvN新电视剧《流星》即将於今晚首播，描述像在天边闪耀的大明星以及忙著收拾他背后残局的行销团队，付出的是多少血汗泪，真实的现场故事让大家更了解明星的背后。

李圣经饰演在剧中认为「在世界上，明星最不需要烦恼的就是赚钱」，在经纪公司行销团队担任组长的吴韩星一角，金永大则是饰演完美无瑕的超级巨星，负责全公司生计的招牌孔泰成。4月22日晚间即将播出的第一集里，就即将出现宣传组长与大明星在粉丝与记者们都在的公开场合，竟然发生令人嫉妒的肢体接触！



公开的剧照中孔泰成正在前往非洲进行公益活动的出国路上，在机场内挤满了要为他送行的粉丝们，以及想要拍摄出境照片的记者们，可说是挤的水泄不通，此时吴寒星夹杂在粉丝当中也望向泰成，但脸上却露出微妙的表情，令观众们好奇他们两人的关系。



而孔泰成更是不管现场有多少记者或是粉丝，对吴寒星依旧有著亲切的举动，完全没有顾忌并且引发现场大众的关注，不管是单膝跪地的四目交会，或是在寒星的耳边轻声细语，诉说秘密，这些举动也令寒星莫名感到心动，当然也因为旁边太多粉丝与记者，让寒星感到不知所措。两人是否早就有比工作外更进一步的发展？4月22日晚间即将公开。



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