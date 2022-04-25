2022年K-POP最帥男愛豆是他們！BTS三人上榜，出道17年老將Super Junior東海完勝

誰是K-POP界第一美男呢？

前段時間，「King Choice」選出「2022最帥KPOP愛豆」TOP10，看看都有誰呢？

第十名：THE BOYZ柱延

The Boyz的門面和主舞，單眼皮細長的眼睛是典型的韓式歐巴相，舞台上帥氣舞台下呆萌的他有著別樣的反差萌。



第九名：ASTRO 車銀優

論帥，愛豆榜裡怎麼可能會少了車銀優，「臉蛋天才」的稱號不是白叫的，統一了飯圈審美的人就是車！銀！優！



第八名：EXO 世勳

與生俱來的清冷氣質讓世勳被讚是「貴族勳」，還曾被認證是擁有「黃金比例五官」的雕刻美男，一半男人成熟魅力，一半少年清新感，就這樣完美融合在了一個人的身上。



第七名：BTS V

「世界第一帥」的V這次排在第7名還是讓人有些意外的。 五官棱角分明立體，下巴線條也清晰，明明已經成年了卻始終有清新的少年感。



第六名：T.O.P

濃眉大眼的T.O.P在偏愛清秀款男愛豆的K-POP界不常見，五官立體深邃，看起來英氣十足。



第五名：BTS柾國

最近在美國演唱會上柾國的又靠著「名品腰線」出圈了，這哪是腰啊，明明是勾人魂的彎刀。



第四名：SHINee珉豪

有著「漫畫顏值」的珉豪經常被粉絲誇讚「美貌無盡頭」。



第三名：Super Junior始源

36歲的崔始源越來越有男人味，霸總的氣質也越來越濃了。



第二名：BTS JIN

BTS隊內大哥JIN也是顏值排行榜的常勝將軍，臉小肩寬腰窄腿長，笑起來就是一個大大的陽光美男。



第一名：Super Junior東海

稱東海是二代團裡的神顏不為過吧，就連SJ的老幺圭賢都經常誇「哥哥太帥了」。 他同時擁有少年的臉蛋和壯漢的身材，舞台上更是光芒四射，私下愛笑、傻傻的，出道17年顏值絲毫沒變過。



ついに1年ぶりにスーパージュニアの新しいシングルが出ます!!^^

待ってくれました ? エルフに喜んでもらえると思います!!

ドキドキします ^^ ドキドキしますよね ^^ ? pic.twitter.com/kpVtWbu5z9 — Super Junior 이동해 (@donghae861015) February 18, 2022

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