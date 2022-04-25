《瘋狂愛上你》明晚迎來EP.16大結局！回顧「金材昱&鄭秀晶」甜滋滋擁抱KISS經典互動的六大片段

KBS 熱播韓劇《瘋狂愛上你》即將在本週一、二迎來 EP.16 的大結局，收視率不僅回溫，後期劇情也非常多金材昱和鄭秀晶閃瞎人的甜膩互動，希望最後兩集能好好收尾，迎來愉快又幸福的Happy Ending~。

本篇就來跟大家回顧《瘋狂愛上你》（Crazy Love）中，一些盧高鎮代表（金材昱 飾）與李晨阿秘書（鄭秀晶 飾）之間的親密互動，帶著好心情過完這一天吧。

▼率先登場的就是小編最愛的「階梯KISS」，也是代表第一次真情實感的認真告白，KISS第一下就出聲，堪稱一絕～！！！

▼希望秘書愛人不要叫自己代表了，要叫「OPPA」或「親愛的」，害羞的李秘書只好用光速的臉頰KISS來逃過這一劫(!?)。

▼瀏海放下來約會的造型，真的有夠好看！！！



▼李秘書第一次做愛心便當，盧代表也非常開心，兩人妳餵我～我也餵妳～，意外闖入的同事害羞地離開請兩人繼續未完的事…KISS~。

▼不要擔心我，沒有什麼事，是一個親親解決不了的，討親討得那麼理所當然～！XD

▼在我家住一晚吧！兩人在家裡的背後抱，因為李秘書的陪伴，盧代表才有了直面愛情和困難的勇氣。

這肯定是 Happy Ending~！一起期待今明兩晚的播出吧。

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