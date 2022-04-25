2022年K-POP最帅男爱豆是他们！BTS三人上榜，出道17年老将Super Junior东海完胜

谁是K-POP界第一美男呢？

前段时间，「King Choice」选出「2022最帅KPOP爱豆」TOP10，看看都有谁呢？

第十名：THE BOYZ柱延

The Boyz的门面和主舞，单眼皮细长的眼睛是典型的韩式欧巴相，舞台上帅气舞台下呆萌的他有著别样的反差萌。



第九名：ASTRO 车银优

论帅，爱豆榜里怎么可能会少了车银优，「脸蛋天才」的称号不是白叫的，统一了饭圈审美的人就是车！银！优！



第八名：EXO 世勋

与生俱来的清冷气质让世勋被赞是「贵族勋」，还曾被认证是拥有「黄金比例五官」的雕刻美男，一半男人成熟魅力，一半少年清新感，就这样完美融合在了一个人的身上。



第七名：BTS V

「世界第一帅」的V这次排在第7名还是让人有些意外的。 五官棱角分明立体，下巴线条也清晰，明明已经成年了却始终有清新的少年感。



第六名：T.O.P

浓眉大眼的T.O.P在偏爱清秀款男爱豆的K-POP界不常见，五官立体深邃，看起来英气十足。



第五名：BTS柾国

最近在美国演唱会上柾国的又靠著「名品腰线」出圈了，这哪是腰啊，明明是勾人魂的弯刀。



第四名：SHINee珉豪

有著「漫画颜值」的珉豪经常被粉丝夸赞「美貌无尽头」。



第三名：Super Junior始源

36岁的崔始源越来越有男人味，霸总的气质也越来越浓了。



第二名：BTS JIN

BTS队内大哥JIN也是颜值排行榜的常胜将军，脸小肩宽腰窄腿长，笑起来就是一个大大的阳光美男。



第一名：Super Junior东海

称东海是二代团里的神颜不为过吧，就连SJ的老幺圭贤都经常夸「哥哥太帅了」。 他同时拥有少年的脸蛋和壮汉的身材，舞台上更是光芒四射，私下爱笑、傻傻的，出道17年颜值丝毫没变过。



ついに1年ぶりにスーパージュニアの新しいシングルが出ます!!^^

待ってくれました ? エルフに喜んでもらえると思います!!

ドキドキします ^^ ドキドキしますよね ^^ ? pic.twitter.com/kpVtWbu5z9 — Super Junior 이동해 (@donghae861015) February 18, 2022

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