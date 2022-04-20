終於要演男主角了！林周煥有望出演《三兄妹要勇敢》，搭檔《VOICE》女主角李荷娜～

林周煥這次終於要演男主角了。

據韓媒《東亞.com》獨家報導稱他有望擔任KBS新週末劇《三兄妹要勇敢》的男主角，飾演家中的長男「李相俊」，將和女演員李荷娜搭檔。而這也是林周煥第一次主演KBS作品。



出道將近20年的林周煥，有著高挑的身材、帥氣的面龐，演技也不俗，出演過《醜八怪警報》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依戀》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：朝著0點》和《愛我的間諜》等多部熱門劇的他雖然多數是男配角色，卻都表現亮眼，只是演藝事業一直都不溫不火。



比起圈內好友車太鉉、趙寅成、李光洙、宋仲基、金宇彬和都敬秀等人，知名度和人氣確實差了一點，因此不少網友還曾開玩笑稱「他的人氣都給了朋友，身邊都是紅人，也許他有旺別人的體質吧」。



不過前段時間亮相綜藝節目《偶然成為社長2》的林周煥，讓無數觀眾驚豔。雖然鏡頭不多，他的話也不多，但186cm的身高+溫潤的外表，光是站在那裡就足以吸引目光，加上他一直默默地為眾人做事，不爭不搶的性格更是圈粉，節目播出後就有不少網友踴躍留言：「希望他能火起來」、「快演男主角吧」等。



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