终於要演男主角了！林周焕有望出演《三兄妹要勇敢》，搭档《VOICE》女主角李荷娜～

林周焕这次终於要演男主角了。

据韩媒《东亚.com》独家报导称他有望担任KBS新周末剧《三兄妹要勇敢》的男主角，饰演家中的长男「李相俊」，将和女演员李荷娜搭档。而这也是林周焕第一次主演KBS作品。



出道将近20年的林周焕，有著高挑的身材、帅气的面庞，演技也不俗，出演过《丑八怪警报》、《Oh 我的鬼神君》、《任意依恋》、《河伯的新娘 2017》、《The Game：朝著0点》和《爱我的间谍》等多部热门剧的他虽然多数是男配角色，却都表现亮眼，只是演艺事业一直都不温不火。



比起圈内好友车太铉、赵寅成、李光洙、宋仲基、金宇彬和都敬秀等人，知名度和人气确实差了一点，因此不少网友还曾开玩笑称「他的人气都给了朋友，身边都是红人，也许他有旺别人的体质吧」。



不过前段时间亮相综艺节目《偶然成为社长2》的林周焕，让无数观众惊艳。虽然镜头不多，他的话也不多，但186cm的身高+温润的外表，光是站在那里就足以吸引目光，加上他一直默默地为众人做事，不争不抢的性格更是圈粉，节目播出后就有不少网友踊跃留言：「希望他能火起来」、「快演男主角吧」等。



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