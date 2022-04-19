繼《二十五，二十一》後，孔劉半夜不睡覺追療癒新劇《我的出走日記》！瘋狂模仿劇中經典台詞

網友留言：「這部劇我也好喜歡，收視率好可惜」、「果然識貨，我也有追！」、「非常好看」、「我想追你的劇啊~TAT」

昨晚，孔劉在個人 IG 上傳了療癒新劇《我的出走日記》的官方海報，並寫上：「崇拜你」的簡單幾個字，直接呼應了第二集結尾時，金智媛對孫錫久說讓他可以崇拜自己的台詞。



《我的出走日記》金智媛最後向孫錫久語出驚人：「崇拜我吧，讓我的心被填滿」（EP.1-2劇透）

沒想到在深夜時，孔劉又再上傳了另一張官方海報，並寫上更長的一段話：「收視率？雖然很渴求了....像戰士一樣都給你，用愛來爆發吧！！」同樣也是模仿了劇中的經典台詞，可以看得出來孔劉已經沉浸在這部劇之中。



原本以為只是單純的幫忙宣傳，但可以模仿台詞的情況下，可以說是很喜歡這部劇的氛圍了，目前《我的出走日記》收視率下滑，但在劇迷之間的評價很好，應該是為了安慰演員與劇組們，自己也是真心欣賞這個作品。



看到這樣暖心的應援，孫錫久也寫下了留言回應：「謝謝你，感謝你，我愛你。」

在這之前，孔劉也曾經表達過對後輩南柱赫主演韓劇《二十五，二十一》的喜愛，反應相當可愛～！



大家追的劇是否和孔劉OPPA重疊了呢？

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