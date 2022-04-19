《还有明天》苦命鸳鸯售后接连补糖！姜升润戏中妻子演员回应网友请求

想不到除了姜升润的吻戏，售后还能再吃两波糖~~

WINNER姜升润搭档演员李瑙雅（이노아），客串出演MBC金土剧《还有明天》第4~5集树木篇，姜升润饰演创作型歌手一角。 两人剧中命运多舛，虽然有甜蜜温馨戏份，但悲情伤感戏份占主导。





两人在各自IG上PO出幕后照，感谢此次出演机会。 李瑙雅更因为收到许多网友发来的DM而受宠若惊：「平生第一次收到这么多留言和DM」，回应网友的请求，将剧中作为道具的情侣照PO出来。



姜升润本身也是创作型歌手，角色契合度很高，末尾彩蛋演唱的《SUMMER FLOWER》结合两人戏中片段，令观众动容。 他和金喜善的对手戏中，感情爆发的演技大获好评。 他此前在《机智牢房生活》、《Kairos》、《Voice 4》、《Racket少年团》等剧作也有出色表现。



而李瑙雅曾饰演《机智医生生活》外科护士、《你喜欢布拉姆斯吗》女主姐姐，还有《你的管家》、《朝鲜生存记》等作品。 通过这次作品，知名度大幅上升。



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