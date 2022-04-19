【有片】崔宇植唱歌了！高音飆不上去被機器連連打零分，後半段乾脆放飛自我XD

崔宇植跳《我們家》的乖巧畫面還歷歷在目，這次又公開了他唱歌的影片，大家覺得唱功如何呢？ XD

崔宇植所屬社SOOP有在Youtube更新演員去KTV唱歌的企劃，最近公開的就是崔宇植這一期。 其實他一月拍完《那年，我們的夏天》約定1月就來，結果一直拖到三月才來證明「我還活著」：「大家都知道我唱歌不好的吧？ 我就盡全力啦。 」

先是點了Brown Eyed Soul的《回憶如愛情一樣》和任昌丁的《一杯燒酒》，不得不說崔宇植的嗓音還是很好聽的！只是偶爾會錯過拍子XD但崔宇植覺得沒有唱出他想要的效果，於是切歌換成他的KTV最愛曲——李文世的《在雨中》。 崔宇植唱得十分投入感情，高音也有驚無險飈上去，不料最終機器打分竟然是0分？ ！崔宇植驚慌地胡亂講話試圖圓場：「這地方不錯呢，唱歌效果很好耶。 」



接下來是金東律原唱的《醉中真談》，第一句因為忘記開麥而錯過，高音部份一開始還心虛地自行消音，後來乾脆放飛自我、用搞怪的聲音飈上去XD



曾被電視劇《請回答1988》用作OST的《親愛的你不要擔心》，高音部份開發了相當獨特的唱法，只看畫面的話還以為唱出海豚音，字幕：「雖然很難相信，但確實沒有喝酒」XD到第三段高音時崔宇植也放棄了，嘿嘿笑著切歌：「真的太難啦。 」



信心滿滿地唱完過結果又是零分！不過字幕組補充說是機器故障XD



最後崔宇植發表感言：「應該降key的，是我輕率了。 想嘗試全仁權前輩的唱法，果然對我而言還是太勉強了。 本來想給大家看到好的面貌，但分數...... 希望大家覺得可愛和有趣。 希望大家都健康幸福，好好吃飯。 」



還有安可曲！是他給電影《寄生上流》唱的主題曲《一杯燒酒》，也許因為自己就是原唱，唱起來格外順，還跟著間奏做出單吉他的姿勢，真的超級可愛啊：



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