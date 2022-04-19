《社內相親》主角們的近況！安孝燮&金世正都接了新劇，金旻奎&薛仁雅合體出演綜藝都誇對方好

霸總甜劇《社內相親》雖然已經殺青了，但熱度依舊不減。

老梗拍出新意的《社內相親》開播之後收視率姐姐攀高，主CP和副CP各有感情線也讓觀眾們追得心花怒放，也帶火了扮演這些角色的演員們，安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅也獲得了空前的關注和人氣，他們接下來有怎樣的表現呢？ 一起來看看吧。



安孝燮《在你的時間裡》

因為原作電視劇《想見你》已經在劇圈紅了很久了，當韓國宣佈要翻拍該劇時已經賺足了熱度，而敲定的男主角就是最近人氣火出新天際的安孝燮，他要在這部韓國劇名為《在你的時間裡》的新作中飾演男主角「李子維」。都知道「李子維」有不少校服look，把西裝革履的霸總人設刻畫得當的安孝燮穿上青春的校服，光是想像一下這個場景就已經讓人沉醉了。



金世正《今日的網漫》

電視劇一殺青金世正就曬出了短髮照，和好友、女團TWICE成員志效一起去旅行。此外，她也接到了新劇《今日的網漫》，這部劇翻拍自2016年的人氣日劇《重版出來！》，據說已經敲定金世正的新搭檔是實力派男演員崔丹尼爾。



金旻奎&薛仁雅

戴上眼鏡就能把禁欲氣質拉滿的金旻奎在電視劇殺青之後透露過要先休息一段時間，暫時還未定下新劇，薛仁雅也是如此。不過這對人氣不輸安孝燮&金世正CP的副CP卻一起錄製了綜藝節目《兩點出逃Cultwo Show》，薛仁雅還回答了一個曖昧的問題，被問「現實生活中以異性的眼光如何看待金旻奎這種男生」時她回答：「雖然可能會曝出奇怪的新聞，但（他這樣的男生）真的很好。」金旻奎也回應表示：「她也很好。」兩人的回答讓一眾CP粉們狠狠腦補了一出他倆會不會把劇裡的感情延續到劇外的故事，也十分期待他倆能夠二搭演情侶。



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