【有片】崔宇植唱歌了！高音飙不上去被机器连连打零分，后半段干脆放飞自我XD

崔宇植跳《我们家》的乖巧画面还历历在目，这次又公开了他唱歌的影片，大家觉得唱功如何呢？ XD

崔宇植所属社SOOP有在Youtube更新演员去KTV唱歌的企划，最近公开的就是崔宇植这一期。 其实他一月拍完《那年，我们的夏天》约定1月就来，结果一直拖到三月才来证明「我还活著」：「大家都知道我唱歌不好的吧？ 我就尽全力啦。 」

先是点了Brown Eyed Soul的《回忆如爱情一样》和任昌丁的《一杯烧酒》，不得不说崔宇植的嗓音还是很好听的！只是偶尔会错过拍子XD但崔宇植觉得没有唱出他想要的效果，於是切歌换成他的KTV最爱曲——李文世的《在雨中》。 崔宇植唱得十分投入感情，高音也有惊无险飈上去，不料最终机器打分竟然是0分？ ！崔宇植惊慌地胡乱讲话试图圆场：「这地方不错呢，唱歌效果很好耶。 」



接下来是金东律原唱的《醉中真谈》，第一句因为忘记开麦而错过，高音部份一开始还心虚地自行消音，后来干脆放飞自我、用搞怪的声音飈上去XD



曾被电视剧《请回答1988》用作OST的《亲爱的你不要担心》，高音部份开发了相当独特的唱法，只看画面的话还以为唱出海豚音，字幕：「虽然很难相信，但确实没有喝酒」XD到第三段高音时崔宇植也放弃了，嘿嘿笑著切歌：「真的太难啦。 」



信心满满地唱完过结果又是零分！不过字幕组补充说是机器故障XD



最后崔宇植发表感言：「应该降key的，是我轻率了。 想尝试全仁权前辈的唱法，果然对我而言还是太勉强了。 本来想给大家看到好的面貌，但分数...... 希望大家觉得可爱和有趣。 希望大家都健康幸福，好好吃饭。 」



还有安可曲！是他给电影《寄生上流》唱的主题曲《一杯烧酒》，也许因为自己就是原唱，唱起来格外顺，还跟著间奏做出单吉他的姿势，真的超级可爱啊：



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