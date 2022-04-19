《Running Man》預告本週日將迎來第600期！接受觀眾們的提問與挑戰，成員全體掏心掏肺的分享過往

除了最新預告，小編也附上第100期～500期的節目回顧與嘉賓喔！希望《Running Man》能長長久久的走下去。TAT

SBS 熱門長壽綜藝節目《Running Man》即將迎來第600期（集數EP.600）的節目，從2010年7月11日開播至今，邁入了第13年（2012年），中間當然也經歷過成員下車和新成員加入，紛紛擾擾終於迎來了EP.600，一路走來相當不容易。



小編先來帶大家回顧每滿100期的嘉賓和主題吧～

▼第100期：2012年6月24日播出

嘉賓：金喜善（目前on檔韓劇《還有明天》的具戀）

主題：諸神之戰，個人戰，當時加入了希臘神話的元素。



▼第200期：2014年6月8日＋6月15日播出

嘉賓：朴智星（李昶旻、尹斗俊、梁耀燮、李起光、Leo、旼赫、金桐俊、Baro）

主題：夢想盃極限訓練競賽，足球隊決中也請到了男偶像們來參加，另外還出國到印尼的動物園，進行更嚴酷的挑戰任務。



▼第300期：2016年5月22日＋5月29日播出

嘉賓：防彈少年團、三百位大學生們！

主題：7 VS 300，七名成員對抗300個任何可能性，分成上下兩集相當精彩，不過，大家應該對防彈少年團搬箱子對決印象最為深刻。



▼第400期：2018年5月6日＋5月13日播出

嘉賓：姜漢娜、李相燁、李多熙、洪真英四位固定出演。

主題：祕密的門，跟成員們組隊，分成三個隊伍，有待在韓國進行任務，也有前往小島或者香港的大長征。



▼第500期：2020年4月26日播出

嘉賓：朴初瓏、尹普美、李美珠、金請夏、磪有情

主題：貪心鬼的露營競賽，女偶像們不計形象演出，展現出卓越的超強綜藝感。



▼第600期：2022年4月24日播出（無邀請嘉賓）

主題：與觀眾朋友同行，接受觀眾的萬則提問與遊戲挑戰，成員們回顧過往的心路歷程。



預告：



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