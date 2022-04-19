《社内相亲》主角们的近况！安孝燮&金世正都接了新剧，金旻奎&薛仁雅合体出演综艺都夸对方好

霸总甜剧《社内相亲》虽然已经杀青了，但热度依旧不减。

老梗拍出新意的《社内相亲》开播之后收视率姐姐攀高，主CP和副CP各有感情线也让观众们追得心花怒放，也带火了扮演这些角色的演员们，安孝燮、金世正、金旻奎和薛仁雅也获得了空前的关注和人气，他们接下来有怎样的表现呢？ 一起来看看吧。



安孝燮《在你的时间里》

因为原作电视剧《想见你》已经在剧圈红了很久了，当韩国宣布要翻拍该剧时已经赚足了热度，而敲定的男主角就是最近人气火出新天际的安孝燮，他要在这部韩国剧名为《在你的时间里》的新作中饰演男主角「李子维」。都知道「李子维」有不少校服look，把西装革履的霸总人设刻画得当的安孝燮穿上青春的校服，光是想像一下这个场景就已经让人沉醉了。



金世正《今日的网漫》

电视剧一杀青金世正就晒出了短发照，和好友、女团TWICE成员志效一起去旅行。此外，她也接到了新剧《今日的网漫》，这部剧翻拍自2016年的人气日剧《重版出来！》，据说已经敲定金世正的新搭档是实力派男演员崔丹尼尔。



金旻奎&薛仁雅

戴上眼镜就能把禁欲气质拉满的金旻奎在电视剧杀青之后透露过要先休息一段时间，暂时还未定下新剧，薛仁雅也是如此。不过这对人气不输安孝燮&金世正CP的副CP却一起录制了综艺节目《两点出逃Cultwo Show》，薛仁雅还回答了一个暧昧的问题，被问「现实生活中以异性的眼光如何看待金旻奎这种男生」时她回答：「虽然可能会曝出奇怪的新闻，但（他这样的男生）真的很好。」金旻奎也回应表示：「她也很好。」两人的回答让一众CP粉们狠狠脑补了一出他俩会不会把剧里的感情延续到剧外的故事，也十分期待他俩能够二搭演情侣。



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