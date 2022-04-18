《瘋狂愛上你》EP.11-12霸道講師「金材昱」轉性換顆戀愛腦，甜寵女友鄭秀晶無極限：我的女人不能拿太重

這個戀愛關係雖然來的很慢，但卻很珍貴！！！一路走來真的太不容易啦~~~。

上週韓劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）EP.11-12 真的是超甜超滿足，金材昱和鄭秀晶在劇中也解鎖了「你親我」、「我親妳」的成就，收視率也衝高到4~4.3%。



《瘋狂愛上你》EP.11金材昱熱吻鄭秀晶深情表白，「階梯KISS」親到出聲超害羞~收視回溫創新高！



EP.11盧高鎮（金材昱 飾）意外撿到李晨阿（鄭秀晶 飾）的筆記本，看到了她重病即將死亡的消息，除了對她提出戀愛的申請，一整集都是他如何寵愛她、疼惜她、呵護她的內容，幫忙拿重物並對著全公司職員說：「我的女人不能拿太重」，還向晨阿父親承諾自己會好好照顧她。



而副代表吳世奇（河俊 飾）則是一直在盧高鎮背後做出小動作，其一就是讓白秀英（柳仁英 飾）主動邀請，想挖腳李晨阿成為自己機構的講師；盧高鎮坦白告訴李晨阿不讓她申請講師的原因，只是不希望她當了講師之後，就會離開自己的身邊，並深情款款地向晨阿告白。



晨阿沒有拒絕，兩人就在階梯上甜蜜的接吻。



EP.12盧高鎮送李晨阿回家，看到了她房間裡對於講師的熱情與渴望，便不再阻擋她追求夢想，也說出了自己的擔心，李晨阿也期許靠自己的力量當上講師，並拒絕了白秀英跳槽的邀約。

自從兩人正式戀愛後，盧高鎮360度全面愛護李晨阿，幫忙開車門、拿包包、親自下廚（製作黑暗料理XD），還叮嚀自家的講師們要好好照顧李晨阿，傳授成為講師的秘訣。



李晨阿在偶然間得知，原來盧高鎮拿到自己的筆記本，誤以為自己身患重病，經過一番努力解釋，還帶到醫生面前表示自己被誤診，盧高鎮終於得知真相，本來生氣的奪門而出，卻在下一秒跑回來抱緊李晨阿。



原來自己心愛的女人沒有生病，甚至已經決定拋下一切陪在她身邊，看著不安的盧高鎮，李晨阿主動吻上，兩人終於可以再也沒有秘密和顧慮的交往。隔天就開心的出門約會，前幾集的苦難終於化成甜蜜的浪漫關係了～。



就在盧高鎮代表沉浸在愛情時，副代表吳世奇在背後各種小動作，離間他和講師的關係、帶著假帳簿檢舉盧高鎮逃稅、向公司股東們提出支持自己的要求、與公司對手結成盟友，看來是要一鼓作氣擊潰拉下盧高鎮，盧高鎮又會如何應對這樣的危機呢？

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