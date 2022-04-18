還有繼續追下去的慾望嗎？《還有明天》收視率斷崖式暴跌，高顏值陰間F4也拯救不了

魔幻韓劇《還有明天》收視率慘遭滑鐵盧。

4月16日《還有明天》播出了第6集，全國平均收視率僅為2.7%，比首播收視率7.6%下降了將近5個點，斷崖式下滑讓人震驚。



其實《還有明天》開播前以及剛開播時都反響熱烈，該劇改編自同名網路班花，故事講述一間叫作走馬燈的公司，專門負責人死後的各種業務，金喜善飾演危機管理組組長，尹志溫飾演副組長，這個組別專門拯救有輕生傾向的人，想方設法降低他們的憂鬱指數，努力讓他們覺得人生還有希望。 而路雲是在一起意外中遭受波及陷入昏迷，成為半人半鬼的使者加入危機管理組，李洙赫則是引渡管理組的組長。 他們被觀眾們稱為高顏值陰間F4，各有優點，各有特長。



在這部劇裡，連陰曹地府都不是昏暗、陰森森的氛圍，而是富麗堂皇，甚至有些奢華的大企業形象。而最吸引人的莫屬不同於其他陰間使者的設定，這部劇裡的F4們並非引領亡靈走向黃泉的引導者，而是成為了人類的拯救者，努力救下每一位試圖自殺的人，題材和角色設定都有創新，生活在這世上，是人都會遇到各種不如意，生活壓力大，背負著沉重心理負擔的人不在少數，而他們或許會在某一刻而情緒崩潰，陷入想要輕生的偏執中 。 F4的出現其實是在提醒我們死亡無法解決問題，活下去才有機會看到希望，找到出路，其實對於看劇的我們來說也蠻有教育意義的。

不過也許是每一集的故事都陷入了「發現-拯救」的輪迴裡，已經讓不少觀眾開始吐槽「太無聊了」、「套路一樣」、「看過漫畫的我原本對這部劇很期待，可是真的很無趣啊」、「演技也很一般」。

《還有明天》從首播以最高收視率10.1%創下MBC收視率歷史，到第6集直接斬腰式下滑，也只是用了3周而已，不知道高顏值陰間F4能否拯救接下來的收視率呢？

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