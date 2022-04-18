[分集劇情]《Again My Life》李準基已預知未來而搶得先機、李璟榮獲利計畫頻受阻！（EP4）

[有雷]《Again My Life》李準基除了滿血復活，讓觀眾們看得相當痛快以外，還因為他早已知道未來即將發生的事情，而能夠在此時洞燭先機或是做出更好的選擇，也清楚他的敵人李璟榮會從哪些事件中獲利，而提早斬斷他的資金來源，扭轉局勢。

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《Again My Life》國會議員趙泰燮（李璟榮飾）來到韓國大學演講，藉此拉近與年輕人的距離，讓金熙宇（李準基飾）感到不以為然，而就讀工程系同樣討厭趙泰燮的金熙雅（金智恩飾），真正的身份其實是協助趙泰燮管理非法資金的天下集團的獨生小女兒，她要求金熙宇保密她的身份，不過金熙宇倒是認為金熙雅日後有可能成為成為自己的援軍。



金熙宇的好友李民秀（鄭尚勳飾）拿來了昔日醫大出身的好友文成煥所設計的溝通軟體平台「哈哈Talk」，就等於現在大家幾乎都有在使用的Line一樣，金熙宇當然知道這軟體未來會是智慧手機時代不可缺少的，而在他記憶中，開發者文成煥的專利權之後被第一電訊奪走而敗訴，只能落寞出國留學。於是他決定在這裡協助文成煥，避免他被趙泰燮相關人等欺騙。



天下電訊的社長在金熙宇的前世早已被他調查過，是一位商業間諜，專門以不合理的條件，奪取開發者的專利權先行註冊，並提前上市，讓開發者無法得到應有的利潤。金熙宇同時向好友金熙雅透露「哈哈Talk」的訊息，而她也直接向父親提到這個很棒的新創事業，並告訴父親天下電訊社長的行為似乎有異。



果然天下電訊的社長私下約了文成煥見面，想提議他不用參與青年創業大賽，而直接將專利權賣給他。由於金熙宇知道他將跳槽到第一電訊，所以要文成煥錄音並且不接受提議。同時金熙宇也去找了為趙泰燮做事的專利律師進行諮詢，甚至找學生會的前輩檢察官張一鉉來調查此案，釋放消息讓對方心急，趙泰燮立即斷尾，不再與天下電訊社長有瓜葛。



文成煥最終得到了天下集團會長直接的贊助，他相當開心，除了覺得金熙宇未卜先知，料事如神以外，更提到除了金熙宇，他還收到了一封陌生簡訊提醒他要小心天下電訊社長，並署名「普魯托」。在李民秀與金熙宇的調查之下，發現是有人與手機的主人借用並傳了簡訊給文成煥，透過監視器發現此人竟然就是趙泰燮身邊的秘書韓智賢室長！她是否潛伏在旁也打算搞垮趙泰燮？



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