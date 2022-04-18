《疯狂爱上你》EP.11-12霸道讲师「金材昱」转性换颗恋爱脑，甜宠女友郑秀晶无极限：我的女人不能拿太重

这个恋爱关系虽然来的很慢，但却很珍贵！！！一路走来真的太不容易啦~~~。

上周韩剧《疯狂爱上你》（Crazy Love）EP.11-12 真的是超甜超满足，金材昱和郑秀晶在剧中也解锁了「你亲我」、「我亲你」的成就，收视率也冲高到4~4.3%。



《疯狂爱上你》EP.11金材昱热吻郑秀晶深情表白，「阶梯KISS」亲到出声超害羞~收视回温创新高！



EP.11卢高镇（金材昱 饰）意外捡到李晨阿（郑秀晶 饰）的笔记本，看到了她重病即将死亡的消息，除了对她提出恋爱的申请，一整集都是他如何宠爱她、疼惜她、呵护她的内容，帮忙拿重物并对著全公司职员说：「我的女人不能拿太重」，还向晨阿父亲承诺自己会好好照顾她。



而副代表吴世奇（河俊 饰）则是一直在卢高镇背后做出小动作，其一就是让白秀英（柳仁英 饰）主动邀请，想挖脚李晨阿成为自己机构的讲师；卢高镇坦白告诉李晨阿不让她申请讲师的原因，只是不希望她当了讲师之后，就会离开自己的身边，并深情款款地向晨阿告白。



晨阿没有拒绝，两人就在阶梯上甜蜜的接吻。



EP.12卢高镇送李晨阿回家，看到了她房间里对於讲师的热情与渴望，便不再阻挡她追求梦想，也说出了自己的担心，李晨阿也期许靠自己的力量当上讲师，并拒绝了白秀英跳槽的邀约。

自从两人正式恋爱后，卢高镇360度全面爱护李晨阿，帮忙开车门、拿包包、亲自下厨（制作黑暗料理XD），还叮咛自家的讲师们要好好照顾李晨阿，传授成为讲师的秘诀。



李晨阿在偶然间得知，原来卢高镇拿到自己的笔记本，误以为自己身患重病，经过一番努力解释，还带到医生面前表示自己被误诊，卢高镇终於得知真相，本来生气的夺门而出，却在下一秒跑回来抱紧李晨阿。



原来自己心爱的女人没有生病，甚至已经决定抛下一切陪在她身边，看著不安的卢高镇，李晨阿主动吻上，两人终於可以再也没有秘密和顾虑的交往。隔天就开心的出门约会，前几集的苦难终於化成甜蜜的浪漫关系了～。



就在卢高镇代表沉浸在爱情时，副代表吴世奇在背后各种小动作，离间他和讲师的关系、带著假帐簿检举卢高镇逃税、向公司股东们提出支持自己的要求、与公司对手结成盟友，看来是要一鼓作气击溃拉下卢高镇，卢高镇又会如何应对这样的危机呢？

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