[分集劇情]《Again My Life》李準基戰鬥力、學識、資金全到位！除了拯救別人的人生更累積人脈！（EP3）

[有雷]《Again My Life》李準基得到重新回到學生時期的機會，而經驗值滿點的他，在同齡朋友中各方面更是得心應手。深知自己必須培養戰鬥力（拳擊）、學識（課堂）與資金（法拍屋）才能與仇人趙泰燮抗衡，朋友有難他更出手相助，累積不少人脈，可望讓他的復仇計畫更完美。

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《Again My Life》金熙宇（李準基飾）回到過去重生，除了救回父母重享天倫之樂以外，更對朋友們出手相助，意外獲得更大收穫。金熙宇曾好奇為何原本的人生中，少了學霸金圭麗（洪妃羅飾）的消息，這才知道原來她因為家庭狀況必須放棄學業，為了挽救她即將被法拍的家，金熙宇走入了法拍屋的領域，開始認識這門學問。



除了可以救朋友還可能累積一些資金，金熙宇發現了一位爺爺吳容洙（李順載飾）總是得標，於是主動拜師學藝，爺爺指導他不動產的原則，還要他學會如何讓原本的住戶順利搬走，爺爺看著金熙宇循著正常管道協助原住戶，協助她們成為法律顧問，甚至幫她們找好房屋搬家，覺得他是一個不錯的年輕人，也漸漸帶著他了解不動產世界，而金熙宇也順利守住了好友的家。



金熙宇的優秀表現，讓他被學長們相中，邀請他參加秘密學生會組織，他這才了解到官官相護是這樣來的，組織中的前後輩相互幫忙傳承，擔任法律界重要的職務，金熙宇非常懂得如何討好前輩，並立刻答應加入，可以了解到更多秘密情報，對他扳倒趙泰燮的計畫絕對有所幫助。



趙泰燮想要大量取得即將再開發地區的房地產，腦筋自然動到握有該地區大量法拍屋的吳容洙身上，此時金熙宇從學生會前輩得知這消息，立刻請爺爺賣掉手中所有的房產，並且說明了趙泰燮可能執行的計畫，吳榮洙完全照做，讓趙泰燮的計畫落空。爺爺為了感謝金熙宇，甚至把手上存有鉅款的存摺放心交給熙宇管理，熙宇也將因此擁有大筆資金。



金熙宇也得知了好友金韓美，其實是前世他擔任檢察官時上司的私生女，性格陽剛，日後可望成為金熙宇的助力之一。趙泰燮來到校園中演講，金熙宇希望能藉此更了解他，在會場中他竟看見熟悉的臉孔，趙泰燮身邊相當有能力的女秘書室長，竟是讓他得到重生機會的紅衣陰間使者！



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