[分集剧情]《Again My Life》李准基战斗力、学识、资金全到位！除了拯救别人的人生更累积人脉！（EP3）

[有雷]《Again My Life》李准基得到重新回到学生时期的机会，而经验值满点的他，在同龄朋友中各方面更是得心应手。深知自己必须培养战斗力（拳击）、学识（课堂）与资金（法拍屋）才能与仇人赵泰燮抗衡，朋友有难他更出手相助，累积不少人脉，可望让他的复仇计画更完美。

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《Again My Life》金熙宇（李准基饰）回到过去重生，除了救回父母重享天伦之乐以外，更对朋友们出手相助，意外获得更大收获。金熙宇曾好奇为何原本的人生中，少了学霸金圭丽（洪妃罗饰）的消息，这才知道原来她因为家庭状况必须放弃学业，为了挽救她即将被法拍的家，金熙宇走入了法拍屋的领域，开始认识这门学问。



除了可以救朋友还可能累积一些资金，金熙宇发现了一位爷爷吴容洙（李顺载饰）总是得标，於是主动拜师学艺，爷爷指导他不动产的原则，还要他学会如何让原本的住户顺利搬走，爷爷看著金熙宇循著正常管道协助原住户，协助她们成为法律顾问，甚至帮她们找好房屋搬家，觉得他是一个不错的年轻人，也渐渐带著他了解不动产世界，而金熙宇也顺利守住了好友的家。



金熙宇的优秀表现，让他被学长们相中，邀请他参加秘密学生会组织，他这才了解到官官相护是这样来的，组织中的前后辈相互帮忙传承，担任法律界重要的职务，金熙宇非常懂得如何讨好前辈，并立刻答应加入，可以了解到更多秘密情报，对他扳倒赵泰燮的计画绝对有所帮助。



赵泰燮想要大量取得即将再开发地区的房地产，脑筋自然动到握有该地区大量法拍屋的吴容洙身上，此时金熙宇从学生会前辈得知这消息，立刻请爷爷卖掉手中所有的房产，并且说明了赵泰燮可能执行的计画，吴荣洙完全照做，让赵泰燮的计画落空。爷爷为了感谢金熙宇，甚至把手上存有巨款的存摺放心交给熙宇管理，熙宇也将因此拥有大笔资金。



金熙宇也得知了好友金韩美，其实是前世他担任检察官时上司的私生女，性格阳刚，日后可望成为金熙宇的助力之一。赵泰燮来到校园中演讲，金熙宇希望能藉此更了解他，在会场中他竟看见熟悉的脸孔，赵泰燮身边相当有能力的女秘书室长，竟是让他得到重生机会的红衣阴间使者！



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