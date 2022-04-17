請給我「羅希度麵包」！《二十五，二十一》中「易辰」為了送「希度」貼紙，吃的就是這個！

「希度麵包」在韓國十分火爆。

南柱赫和金泰梨主演的《二十五，二十一》帶來的不僅是對初戀的回憶，還告訴我們「青春不會只有美好，還會有傷痛」。白易辰（南柱赫 飾）和羅希度（金泰梨 飾）沒能結婚一直幸福下去的「BE結局」讓很多觀眾無法接受，而這也成了電視劇殺青之後餘韻長留的重要原因，有遺憾才會讓人念念不忘。

這邊觀眾們還在氣憤編劇沒成全男女主的愛情，那邊電視劇的廣告贊助商卻十分有頭腦地以此為賣點大力推銷羅希度最愛的麵包，這招用美食來撫慰受傷心靈的行銷方案確實很讚！「希度麵包」和最近風靡全韓國、 一「包」難求的寶可夢麵包很相似，裡面都帶有可愛貼紙，卡通形象還曾出現在希度的筆記本上。包裝袋上的小人是不是有那麼一點像易辰和希度呢？瞬間就會聯想到易辰吃了很久的麵包，把攢下的貼紙送給希度的場景！



희도가 띠부씰 모으던 바로 그 빵

브레다움 신상 나옴!!



2521 24겹몽블랑페스츄리 2,000원

고소하고 부드러운 페스츄리 속 달콤한 커스터드 슈크림

2521 블루베리리플잼머핀 2,000원

새콤달콤 블루베리의 맛을 그대로 담은 머핀#희도빵 #2521빵 #스물다섯스물하나#브레다움 #세븐일레븐 pic.twitter.com/JGUexyMRXj — 세븐일레븐 (@seveneleven_kr) March 31, 2022

希度深夜奮筆疾書時吃的它、和好友一起分享的也是它（雖然是為了攢貼紙），明明知道是插入的廣告，但這超自然的穿插手法不僅不突兀，還給觀眾們留下了「這麵包一定很好吃」的印象。 廠商也在電視劇播畢之後，立刻趁熱推廣，引得劇迷們爭相購買，據說工廠都要連夜不間斷開工才能保證供貨。



售價2000韓幣的「希度麵包」不僅讓民眾們get到了火爆劇同款，還同時擁有了可愛貼紙，嘗到了美味，真實一舉多得呢！

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