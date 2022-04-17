果然是舊瘋！剛剛的VCR有出現殷志源的Part嗎？殷志源：「一次都沒有，退隊的人聲音倒是一直出現」

14日播出的《驚人的星期六》由殷志源、金鍾旼作為嘉賓出演。

在播了一段影片（水晶男孩的《品生品死》）後，Boom 問：「剛剛的 VCR 有的音樂，有殷志源的 Part 嗎？」殷志源回答一次都沒有後，還接著說：「甚至退隊的人，聲音還一直出現。」這也引發全場爆笑，而 Boom 也說：「啊...對不起，下次會更加注意仔細的。」

은지원 멘트 진짜 기쎔존나쎔임ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 퇴출 당한 앸ㅋ큐ㅠㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/2eQbxk5q0I — 퓨그류 (@pyugeul525) April 16, 2022

播出後，也在韓網引發熱烈討論。網友們紛紛留言表示：「殷志源瘋了 哈哈哈哈」、「真痛快，果然是我們殷隊長」、「因爲退出的孩子粉絲們受到了傷害，看到了很多損失，所以殷志源肯定很辛苦」、「我看了直播，只播放姜成勳的部分ㅋㅋㅋㅋ」、「太妍的笑聲好搞笑」、「因爲明目張膽地說出來，所以很爽快」、「但是...看起來真的很年輕，只有我老了」等等。



水晶男孩（SECHSKIES）在2000年解散後，直至2016年4月14日，在MBC綜藝《無限挑戰》企劃特輯《星期六星期六是歌手（六六歌）》第二季的游擊演唱會首度合體，之後與YG娛樂簽約，並重啟團體活動，在日前（4月15日）迎來出道25週年。

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