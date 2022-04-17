果然是舊瘋！剛剛的VCR有出現殷志源的Part嗎？殷志源：「一次都沒有，退隊的人聲音倒是一直出現」

果然是舊瘋！剛剛的VCR有出現殷志源的Part嗎？殷志源：「一次都沒有，退隊的人聲音倒是一直出現」

明星   2022年4月17日   星期日09:13   Yuan  

（封面圖源：IG@amazingsat_official、tvN《驚人的星期六》截圖）

14日播出的《驚人的星期六》由殷志源、金鍾旼作為嘉賓出演。

在播了一段影片（水晶男孩的《品生品死》）後，Boom 問：「剛剛的 VCR 有的音樂，有殷志源的 Part 嗎？」殷志源回答一次都沒有後，還接著說：「甚至退隊的人，聲音還一直出現。」這也引發全場爆笑，而 Boom 也說：「啊...對不起，下次會更加注意仔細的。」

播出後，也在韓網引發熱烈討論。網友們紛紛留言表示：「殷志源瘋了 哈哈哈哈」、「真痛快，果然是我們殷隊長」、「因爲退出的孩子粉絲們受到了傷害，看到了很多損失，所以殷志源肯定很辛苦」、「我看了直播，只播放姜成勳的部分ㅋㅋㅋㅋ」、「太妍的笑聲好搞笑」、「因爲明目張膽地說出來，所以很爽快」、「但是...看起來真的很年輕，只有我老了」等等。
 

水晶男孩（SECHSKIES）在2000年解散後，直至2016年4月14日，在MBC綜藝《無限挑戰》企劃特輯《星期六星期六是歌手（六六歌）》第二季的游擊演唱會首度合體，之後與YG娛樂簽約，並重啟團體活動，在日前（4月15日）迎來出道25週年。

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